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Manfredonia, alta colonna di liquidi nella notte su viale Padre Pio

Alessandro Leone18 Ottobre 2026
Manfredonia, alta colonna di liquidi nella notte su Viale Padre Pio
Manfredonia, alta colonna di liquidi nella notte su Viale Padre Pio
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Uno strano episodio si sta verificando nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre a Manfredonia. Una copiosa fuoriuscita di liquidi, caratterizzata da un getto verticale particolarmente intenso, si sta riversando lungo viale Padre Pio.

La colonna che si è sprigionata dal terreno adiacente all’asfalto raggiunge diversi metri d’altezza, arrivando a superare ampiamente i pali dell’illuminazione pubblica, prima di ricadere a pioggia sull’intera carreggiata. Come documentato dalle immagini raccolte sul posto, il getto, illuminato dai lampioni nel buio, risulta nettamente visibile anche a notevole distanza, al di là dei terreni che costeggiano l’arteria. L’ostacolo però, non è immediatamente riconoscibile per i conducenti che sopraggiungono sul tratto provenendo da via Scaloria, un percorso frequente a Manfredonia, in particolare per uscire dalla città.

Manfredonia: disagi alla viabilità

Oltre alla forza impressionante della colonna di liquidi, l’intera area circostante su viale Padre Pio risulta pesantemente allagata. Una situazione che sta causando problemi di viabilità notturni a Manfredonia lungo il tratto interessato: diversi automobilisti in transito, trovandosi di fronte il muro d’acqua sulla sede stradale, hanno dovuto rallentare o fermare la marcia, preferendo evitare il rischio di attraversare la zona allagata ed allertando le forze dell’ordine.

Al momento non sono ancora note le cause all’origine del fenomeno né i tempi di ripristino della normale circolazione. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore e si raccomanda massima prudenza a tutti gli automobilisti.

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Alessandro Leone18 Ottobre 2026