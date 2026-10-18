Manfredonia, alta colonna di liquidi nella notte su viale Padre Pio

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Uno strano episodio si sta verificando nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre a Manfredonia. Una copiosa fuoriuscita di liquidi, caratterizzata da un getto verticale particolarmente intenso, si sta riversando lungo viale Padre Pio.

La colonna che si è sprigionata dal terreno adiacente all’asfalto raggiunge diversi metri d’altezza, arrivando a superare ampiamente i pali dell’illuminazione pubblica, prima di ricadere a pioggia sull’intera carreggiata. Come documentato dalle immagini raccolte sul posto, il getto, illuminato dai lampioni nel buio, risulta nettamente visibile anche a notevole distanza, al di là dei terreni che costeggiano l’arteria. L’ostacolo però, non è immediatamente riconoscibile per i conducenti che sopraggiungono sul tratto provenendo da via Scaloria, un percorso frequente a Manfredonia, in particolare per uscire dalla città.

Manfredonia: disagi alla viabilità

Oltre alla forza impressionante della colonna di liquidi, l’intera area circostante su viale Padre Pio risulta pesantemente allagata. Una situazione che sta causando problemi di viabilità notturni a Manfredonia lungo il tratto interessato: diversi automobilisti in transito, trovandosi di fronte il muro d’acqua sulla sede stradale, hanno dovuto rallentare o fermare la marcia, preferendo evitare il rischio di attraversare la zona allagata ed allertando le forze dell’ordine.

Al momento non sono ancora note le cause all’origine del fenomeno né i tempi di ripristino della normale circolazione. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore e si raccomanda massima prudenza a tutti gli automobilisti.