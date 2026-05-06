Manfredonia Experience al via: giornalisti e media sul Gargano

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Manfredonia Experience prende il via: comincia ufficialmente il press tour promosso dalla Fondazione Re Manfredi, che ha diramato il seguente comunicato stampa.

Manfredonia Experience al via: giornalisti, creator e media nazionali alla scoperta del Gargano

“Parte oggi Manfredonia Experience, il press tour promosso dalla Fondazione Re Manfredi che, dal 6 al 9 maggio 2026, porterà sul territorio giornalisti, content creator, fotografi e professionisti della comunicazione provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di raccontare Manfredonia e il Gargano attraverso linguaggi, sensibilità e pubblici differenti.

L’iniziativa nasce con una finalità precisa: costruire una narrazione contemporanea del territorio, capace di valorizzarne il patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico, naturalistico ed enogastronomico attraverso canali editoriali, radiofonici, digitali e social.

Manfredonia Experience è anche un’iniziativa turistica nata per promuovere il territorio pugliese attraverso il turismo attivo. L’obiettivo principale è valorizzare attività all’aria aperta come il trekking, il ciclismo e le immersioni, trasformando Manfredonia in un punto di partenza strategico per esplorare la natura e vivere il territorio in modo sostenibile. In questa prospettiva, il progetto punta anche a rafforzare la rete tra gli operatori locali, favorendo la costruzione di un’offerta integrata e la possibilità, per i visitatori, di acquistare pacchetti esperienziali legati al territorio.

Nel corso del press tour, gli ospiti visiteranno alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’area, dal centro storico di Manfredonia al Castello Svevo-Angioino-Aragonese, passando per il Parco Archeologico di Siponto con l’opera di Edoardo Tresoldi, l’Abbazia di Pulsano, San Leonardo in Lama Volara, l’Oasi Laguna del Re e il porto turistico Marina del Gargano. Il percorso includerà inoltre momenti dedicati alle eccellenze agroalimentari e produttive del territorio: olio, miele, pasta, pesca, prodotti caseari e artigianato locale.

Tra i partecipanti figurano nomi di primo piano del giornalismo turistico e lifestyle italiano. Ci sarà Laura Squizzato, inviata del TG2 e volto di rubriche Rai dedicate a costume, società e viaggi; Riccardo Lagorio, firma della rivista DOVE, storica testata di riferimento del settore travel; e Vittorio Giannella, tra i più autorevoli giornalisti e fotografi italiani del turismo, collaboratore della rivista Itinerari e Luoghi.

Parteciperanno inoltre Dario Bordet, direttore di Italia da Gustare, mensile dedicato alle eccellenze del Made in Italy, insieme ai giornalisti del mondo bike Maurizio Coccia di Cyclinside e Andrea Cottini di Bici Style, che racconteranno il territorio anche attraverso il cicloturismo e i percorsi outdoor del Gargano.

Presente anche la creator e travel influencer Christie Peruso, spesso ospite di Radio DJ, insieme alla giornalista Mariella Belloni, collaboratrice di numerose testate nazionali dedicate a turismo, enogastronomia e lifestyle, e al fotografo Dario Raimondi, che realizzerà un reportage fotografico del territorio. Il coordinamento del press tour e della successiva rassegna stampa è affidato alla giornalista professionista Rossella Iannone.

Manfredonia Experience si inserisce in una strategia più ampia di promozione territoriale che punta sulla reputazione, sulla qualità del racconto e sulla costruzione di connessioni tra territori, comunità e media. Un’occasione per mostrare il Gargano attraverso uno sguardo autentico, contemporaneo e capace di parlare a pubblici nuovi.”

