Manfredonia Futsal, il programma del precampionato

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Manfredonia Futsal: si parte. Il precampionato della neonata squadra sipontina, che disputerà il campionato di Serie C2 pugliese di calcio a cinque, è cominciato mercoledì 2 settembre al PalaScaloria.

Agli ordini di mister Miki Grassi e dello staff tecnico, la rosa, forgiata con impegno nei mesi precedenti, ha mosso i suoi primi passi insieme.

Manfredonia Futsal: diventare squadra

Quello del Manfredonia Futsal è un gruppo giovane, perlopiù inesperto, con storie diverse alle spalle: chi ha già giocato nei palazzetti più prestigiosi del futsal nazionale, chi arriva dal calcio a undici, chi si affaccia per la prima volta al calcio a cinque dei grandi. Il compito dello staff è trasformare tutto questo in una squadra vera, pronta ad affrontare un campionato impegnativo.

A margine del primo allenamento è arrivato il commento del Direttore Sportivo, Antonio Cotrufo:

“Sono stati quattro mesi di duro lavoro, non mi aspettavo così tanta fatica. Aspettavo questo momento con ansia. Sono veramente contento. Abbiamo messo a disposizione dei ragazzi il massimo possibile, dando loro una guida tecnica che, a mio avviso, è di categoria superiore. Ora spetta a loro dimostrare quanto valgono, l’impegno e l’amore che hanno verso i nostri colori”.

Della stessa opinione è mister Grassi, un nome di spicco per il territorio, riconosciuto per la sua capacità di valorizzare il talento a disposizione. In riferimento agli sforzi da compiere in questa stagione, il tecnico foggiano ha dichiarato quanto segue:

“Stiamo forgiando un gruppo nuovo. Qualche ragazzo ha già calcato il parquet e campi importanti di futsal, ma abbiamo anche ragazzi giovani o provenienti dal calcio a 11. Cercheremo di inquadrarli tutti in una direzione, sperando che crescano bene. Il motore è principalmente il loro: io darò una mano a crescere, se loro saranno volenterosi faranno sicuramente bene”.

Manfredonia Futsal: un ricco programma di amichevoli

Il calendario delle amichevoli è già definito e non manca di stimoli. Si comincia sabato 12 settembre con un appuntamento di spessore: un quadrangolare a Lucera che riunisce tutte e quattro le squadre della provincia di Foggia. Accanto ai padroni di casa (tra le grandi favorite alla vittoria del girone e alla promozione) e al Manfredonia Futsal ci saranno due squadre di Serie C1: il neo-promosso Monte Sant’Angelo e il CUS Foggia. Avversarie strutturate, di categoria superiore: per una squadra ancora in costruzione, è esattamente il tipo di confronto che serve per mettere minuti nelle gambe e confrontarsi mirando in alto.

Il 19 settembre, di ritorno al PalaScaloria, prima sfida casalinga contro la Virtus Canosa, altra realtà neonata del panorama pugliese. Il 26 settembre, invece, arriva un altro banco di prova impegnativo: il Melphicta di Molfetta, grande nome della Serie C2.

Come sostenere il progetto

Gli allenamenti si svolgono dal lunedì al venerdì al PalaScaloria, a partire dalle ore 20:00. Un’occasione per venire a conoscere da vicino la squadra che ha raccolto un’eredità pesante in questa città e sta lavorando per onorarla.

Per chi vuole fare di più, è possibile richiedere informazioni sulla tessera sostenitore, ottenibile con un contributo volontario. Il Manfredonia Futsal cresce anche con il calore di chi ci crede.