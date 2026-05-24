Toniolo’s Got Talent 2026, gran finale mercoledì 27 maggio

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torna il Toniolo’s Got Talent: nell’edizione del 2026 dell’annuale spettacolo di fine anno dell’I.I.S.S. G. Toniolo di Manfredonia, spazio a musica, canto, danza e performance live, con la premiazione finale dei vincitori. Ingresso libero nella serata conclusiva di mercoledì 27 maggio, nelll’auditorium dell’istituto scolastico, a partire dalle ore 17:30.

Toniolo’s Got Talent: non il solito show scolastico

Il Toniolo’s Got Talent (che ha coinvolto studenti e docenti lungo tutto il percorso di lavorazione) si chiude con quello che si preannuncia uno spettacolo vero e proprio, dinamico e aperto alle sorprese. Sul palco si alterneranno le esibizioni dei ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco, di mostrarsi, di farsi valere per quello che sanno fare. Una tradizione vincente della ragioneria che, nel corso degli anni, ha saputo rivelarsi in primis un momento di condivisione e libero spazio per la creatività dei suoi alunni, divenendo però anche una potenziale “prima volta” di molte carriere.

A prescindere da quella che sarà la qualità dello show, lo spettacolo merita una visita da parte della cittadinanza per l’obiettivo ricercato: offrire ai giovanissimi un palco ed una platea per costruire cultura e protagonismo giovanile.

La novità: il voto ed i vincitori

Quest’anno si aggiunge una componente competitiva e stimolante al Toniolo’s Got Talent: sarà possibile votare per eleggere la performance vincitrice, con annuncio dei risultati al termine della serata di mercoledì. Due le sezioni: una per gli studenti spettatori, un’altra per professori ed organi di stampa ospiti all’evento.