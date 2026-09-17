Manfredonia Futsal, presentazione della squadra mercoledì 23 settembre
Il Manfredonia Futsal comunica che, in data mercoledì 23 settembre, a partire dalle ore 19:30, presso l’InfoPoint sito nella Piazzetta del Mercato a Manfredonia, si terrà la presentazione ufficiale della squadra per la stagione 2026/27.
Manfredonia Futsal: il programma della presentazione
Durante la presentazione del Manfredonia Futsal saranno fornite ai presenti informazioni in merito alla prima, storica stagione della nuova società, la quale ha effettuato iscrizione ai campionati di Serie C2 ed Under 17 pugliesi organizzati dalla FIGC.
Ampio spazio dedicato in primis ai giocatori, ma anche allo staff, alla dirigenza, ai collaboratori e ai partner del neonato sodalizio.
Sarà allestita, per la stampa ed i content creator, un’area interviste, alla quale sarà possibile accedere in orario antecedente all’evento.
La cittadinanza è fortemente invitata a partecipare all’evento e manifestare vicinanza al club che proverà a riportare il territorio in alto nel calcio a cinque.
Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo media@manfredoniafutsal.it.