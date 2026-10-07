Manfredonia Futsal, prima giornata da brividi: in 400 allo Scaloria e 4-4 con il Byre Ruvo

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Il Manfredonia Futsal ha disputato sabato 3 ottobre la sua prima gara ufficiale nella storia del club: al PalaScaloria di Manfredonia, nella prima giornata del Campionato Regionale Pugliese di Serie C2 – Girone A, è arrivato il Byre Ruvo. Una squadra di sostanza, che unisce giocatori esperti e di categoria superiore a tanti giovani di valore che hanno conquistato tre campionati regionali Under 21 consecutivi.

Manfredonia risponde presente

Circa 400 persone hanno riempito i posti a disposizione nel PalaScaloria. Un’affluenza che potrebbe rappresentare un record storico per l’impianto, in ogni caso un segnale inequivocabile. Uno scenario sugli spalti colmo di calore ed entusiasmo. Commovente e fuori categoria. Manfredonia ha risposto presente.

Manfredonia Futsal, la partita

Il primo gol nella storia del Manfredonia Futsal arriva dopo neanche un minuto: sugli sviluppi di una mischia, è il capitano Eros Nenna a sbloccare la sfida. Il Byre Ruvo pareggia immediatamente con Marco Sasso, che trova poi la doppietta. Un’autorete biancoceleste completa il ribaltone: all’intervallo è 1-3 per gli ospiti.

Nella ripresa il Manfredonia Futsal riparte con un’intensità diversa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Nenna firma la propria doppietta, poi, nello stesso minuto, Loris Gambuto sfrutta il pressing alto e calcia all’angolino: 3-3. La partita diventa folle, con occasioni da entrambe le parti e il PalaScaloria in piedi.

Il momento decisivo lo crea Luciano Portovenero: il portiere si esalta su un contropiede del Ruvo, raccoglie la palla con personalità e lancia Norman Natalino, che calcia con estrema potenza, piegando le mani al portiere avversario per il 4-3.

Il Byre Ruvo non ci sta e risponde con il portiere di movimento: è Di Virgilio a trovare il 4-4. Gli ultimi tre minuti sono pura follia: entrambe le squadre si divorano occasioni clamorose, lo Scaloria esplode ad ogni azione. La partita finisce in parità, tra applausi scroscianti.

Gli altri risultati e il prossimo impegno

Seguono gli altri risultati della prima giornata nel Girone A:

Jovis Natio 4 – 3 Virtus Canosa

Melphicta 1 – 4 Minervino Murge

Nettuno Bisceglie 5 – 2 Apulia Trani

Adriatica Barletta 4 – 4 Lucera

Sabato 10 ottobre arriva la prima trasferta stagionale: al Comunale di Minervino Murge, i biancocelesti affronteranno una società neonata ma già a punteggio pieno dopo la netta vittoria all’esordio. Un test immediato, in un campionato che si preannuncia equilibrato e combattuto.

Ufficiale, inoltre, la composizione del girone di Coppa Puglia: le avversarie saranno Adriatica Barletta (appuntamento allo Scaloria sabato 17 ottobre), Virtus Canosa, Minervino Murge e Lucera, con un turno di riposo tra le ultime due sfide.

Contenuti, interviste e approfondimenti in uscita sui profili social del Manfredonia Futsal. Foto: Diego Armillotta