Campionato Europeo Motosurf, Manfredonia chiude in bellezza: “Questo porto diventerà un centro federale” 

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Domenica 4 ottobre è calato il sipario sul Campionato Europeo UIM di Motosurf 2026 al Porto Turistico Marina del Gargano, con le finali e la cerimonia di premiazione. Tre giorni di gare con condizioni meteo perfette ed oltre cinquanta piloti da tutta Europa: Manfredonia si conferma palcoscenico internazionale.

Campionato Europeo Motosurf: i vincitori

In acqua ha dominato la Repubblica Ceca, Paese di maggiore tradizione in questo giovane sport, con podi pressoché monopolizzati lungo tutta la manifestazione. Nella Elite Men vince Matyáš Novotný, davanti ad Adam Ficek e Jan Trávníček. Nella Elite Women trionfa la slovacca Michaela Sara Zuborova, con Ellen Burdová e Bibiana Bubníková a completare il podio. Nella Masters Men si impone Jiří Renner, seguito da Petr Faltejsek e Jiří Šťovíček.

La notizia italiana arriva dalla Stock Men: Lorenzo Tanda, pilota italiano, chiude terzo e conquista il primo podio europeo per un atleta italiano. Un risultato che vale tantissimo, maturato davanti al pubblico di casa e in un contesto che, in parte, lui stesso ha contribuito a costruire nonostante la giovane età.

Il Campionato Italiano: trionfa Tanda

Le acque di Manfredonia hanno anche scritto la parola fine sul Campionato Italiano, conteggiando proprio le prestazioni nel Campionato Europeo. Nella Stock Men il titolo va proprio a Lorenzo Tanda, classe 2007 ed enfant prodige della disciplina, con Carlo Carbone argento e Roman Semenyuk bronzo. Difficile immaginare una chiusura più significativa per un weekend disputato in Puglia.

Campionato Europeo Motosurf: le interviste

Il Presidente della Federazione Italiana Motonautica Giorgio Viscione ha parlato chiaro sulle intenzioni future: “La partnership con la Marina del Gargano è sempre più solida e consolidata. Ci dà grandi risultati e possibilità. Non potendo portare il Mondiale come l’anno scorso, essendo giustamente itinerante, la tappa unica del Campionato Europeo è stata gremita di atleti e persone. Manfredonia diventerà lo snodo focale della Puglia e di tutta la Motonautica del sud. Questo porto bellissimo diventerà un centro federale.”

Parole che trovano eco in quelle di Cristian Stefanìa, consigliere FIM e motore operativo delle attività sul territorio: “Manfredonia può ospitare eventi sempre più belli e il Marina del Gargano può diventare sempre più internazionale. Questo golfo ha ospitato oltre cinquanta piloti provenienti da tutta Europa. C’è una proiezione futura già organizzata: con una sinergia anche con il Comune ci sarà uno spazio a disposizione di tutta la provincia di Foggia per organizzare gare, training e avvicinare i ragazzi alla motonautica.”

Il direttore del Marina del Gargano Andrea Zullo ha inquadrato l’evento in un percorso che va ben oltre il singolo weekend: “Non è stato un semplice amore estivo dell’anno scorso: abbiamo tracciato il solco con tante collaborazioni sportive di rilievo, a corollario dei grandi successi che abbiamo inanellato in questa stagione, che contribuisce all’obiettivo di riempire di barche il porto. Prosegue un percorso di innovazione, anche grazie al cantiere.”

A chiudere il quadro istituzionale, il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca: “Come amministrazione cerchiamo di sostenere queste iniziative. Da due anni Manfredonia è entrata nel palcoscenico internazionale con il suo mare, i suoi colori e le sue strutture. Marina del Gargano è una struttura straordinaria. Lo sport è già il traino della destagionalizzazione del turismo: come amministrazione dobbiamo accompagnare questo processo.”

Foto: Vincenzo Citoli