Manfredonia Futsal, Paolo Sventurato è il Dirigente Accompagnatore U17

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Il Manfredonia Futsal comunica ufficialmente il ruolo di Paolo Sventurato come Dirigente Accompagnatore della squadra Under 17 per la stagione 2026/27.

Paolo Sventurato: lo sport come vocazione

Classe 2002, Paolo Sventurato cresce con il pallone tra i piedi alla Salvemini, ma presto scopre il suo amore per gli sport indoor. Dal 2014 al 2018 milita nella Free Time Handball, società che in quegli anni disputa storici campionati di Serie B e Serie A2 di pallamano. Segue una parentesi con il Foggia Calcio, segnata, come gran parte della sua carriera sportiva, da infortuni numerosi e gravi, che condizionano il suo percorso da atleta.

L’amore per lo sport, però, non passa: semplicemente cambia forma.

Il progetto dell’Atletico Croce

Nel 2018, mentre porta avanti il percorso universitario che oggi lo vede impegnato nel corso di laurea in Scienze Giuridiche all’Università Mercatorum, Paolo Sventurato dona vita all’Atletico Croce. Un movimento costruito attorno all’ambiente sportivo, partendo dai tornei parrocchiali e dai giovani di quartiere, ma presto conquista tutta la città grazie al suo sguardo verso specifiche persone: i ragazzi fragili, quelli con problematiche sociali, quelli che hanno bisogno di uno spazio e di un gruppo cui appartenere. Il movimento si allarga progressivamente in tutti gli spazi sportivi amatoriali del territorio e oltre, raggiungendo risultati significativi come la Coppa Regionale UISP di calcio a 8, vinta assieme a SportBorn e al comitato UISP Foggia-Manfredonia, e il secondo posto nella Serie B di Lega Calcio a 8 Roma.

Parallelamente al lato sportivo, Atletico Croce porta i suoi ragazzi all’interno di associazioni ed enti, occupandosi di svariati lati della vita comunitaria: si segnala, ad esempio, il lavoro durante le ultime edizioni del Carnevale sipontino.

Manfredonia Futsal: quella visione in forma ufficiale

La passione e il senso di comunità che hanno definito l’Atletico Croce sono stati pienamente ereditati dal Manfredonia Futsal che s’impegna per portare quella visione in contesti ufficiali. Per Paolo Sventurato è un salto di contesto, da quello amatoriale ad un qualcosa di più strutturato, ma non di valori: la bussola rimane quella del suo pensiero, con il collettivo sopra al singolo. Ora giovani come lui avranno una grande responsabilità: la maglia biancoceleste.