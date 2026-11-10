FUTSAL Italia - Kosovo di futsal a Barletta, LIVE aggiornamenti

Live Diretta conclusa · ultimo aggiornamento 10 novembre alle 21:33

Azzurri in Puglia per blindare il primo posto nel girone di qualificazione all'Élite Round che porta ai Mondiali del 2028.

È in corso al Pala Disfida "Mario Borgia" di Barletta la sfida tra Italia e Kosovo di futsal, valevole per le qualificazioni al Mondiale 2028 di calcio a cinque. Qui gli aggiornamenti live. Diretta TV su Rai Sport.

Italia - Kosovo: il contesto

L’Italia di Salvo Samperi arriva a Barletta (sold out, 3000 posti) da capolista del Gruppo 10 del Main Round delle qualificazioni al Mondiale 2028, con 6 punti in due gare: il 3-2 sulla Georgia del 20 ottobre e il 4-3 di Pristina proprio sul Kosovo del 6 novembre, una trasferta che alla vigilia era stata definita "spartiacque".

Il Kosovo insegue la nazionale azzurra a 3, dopo il 3-2 sulla Georgia, ferma a 0. Per gli Azzurri è un match point: con una vittoria salirebbero a 9, quota che le rivali non potrebbero più raggiungere (il massimo è 6), e chiuderebbero in anticipo il girone al primo posto, con il pass per l’Élite Round. Se invece vincesse il Kosovo, le due squadre si ritroverebbero a pari punti a quota 6, con ancora due turni da giocare: Kosovo-Georgia il 24 febbraio e Georgia-Italia il 2 marzo. Il sorteggio dell’Élite Round è fissato al 20 maggio 2027, la fase a gironi si giocherà tra settembre e dicembre 2027, gli spareggi per andare al Mondiale nell’aprile 2028.

Italia - Kosovo: le formazioni

Starting five: l'Italia si affida a Bellobuono (Sandro Abate) in porta, Silvestri, Musumeci (capitano) e Podda (Meta Catania) e Molaro (Petrarca). Tre dei cinque titolari, dunque, vengono dalla capolista della Serie A. Rispetto alla trasferta di Pristina, l’unica novità tra i presenti è Gabriel Motta, del Cartagena. Il Kosovo risponde con Ramadani tra i pali, Maxharraj, Alaj (capitano), Dervishaj e Diar.

Italia: Dalcin (gk), Podda, Silvestri, Arillo, Musumeci, De Oliveira, Bellobuono (gk), Motta, Cutruneo, Delmestre, Ferraro, Donin. CT: Samperi.

Kosovo: Ramadani B. (gk), Mazreku, Kameri, Maxharraj, Alaj (k), Dervishaj, Selmanaj (gk), Kastrati, Gashi, Krasniqi, Xhinovci, Diar. CT: Ramadani A.

La cronaca

Un primo tempo particolarmente combattuto e subito dall'atmosfera bollente, soprattutto dopo la gara thriller di settimana scorsa. Tanta lotta e non troppe chance, la maggior parte in favore dell'Italia.

LIVE UPDATE

12': palo colpito da Musumeci sugli sviluppi di un calcio di punizione.

14' gol dell'Italia! Gabriel Motta trova il vantaggio ben imbeccato da Pulvirenti, è 1-0!

15' partita ancora accesa. L'Italia manca il raddoppio su calcio di punizione: Podda trova De Oliveira che, di prima, sul secondo palo, non riesce a girarla a rete. Poco dopo, salvataggio sulla linea della difesa ospite su nuovo tiro di De Oliveira

16' raddoppio dell'Italia! Antonio Molaro la spedisce in fondo al sacco per il 2-0 e ora Barletta trascina gli Azzurri!

19' altra chance nitida per l'Italia sull'asse Motta - Arillo, ma è bravo in spaccata Ramadani. Contropiede per il Kosovo ma Bellobuono esce con personalità, rischiando il fallo senza commetterlo.

FINE PRIMO TEMPO. Una buona Italia tiene il Kosovo a bada con personalità e chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0. Reti di Motta e Molaro.

INIZIO SECONDO TEMPO

1' grandissima parata di Bellobuono su Diar. Italia che deve rimanere attenta sulla costruzione kosovara.

5' alcune chance per gli Azzurri che non riescono ad essere precisi sull'ultimo passaggio.

7' ancora l'Italia con Motta dalla distanza, risposta di Ramadani.

9' il Kosovo ci prova con il portiere di movimento. L'Italia si difende e per poco non trova il gol a porta vuota.

13' infortunio per Ramadani, costretto ad abbandonare il campo dopo aver stoppato un tiro a centrocampo di Pulvirenti. Applaudito dai 3000 presenti, riesce a proseguire.

16' ultimi assalti per il Kosovo che inserisce Dervishaj come portiere di movimento.

18' Podda si trova a tu per tu con Ramadani ma non riesce a chiudere l'incontro: il pallonetto termina fuori.

20' l'Italia la chiude! Maurizio Silvestri intercetta la sfera e, a 31 secondi dalla sirena conclusiva, segna il gol del 3-0.

FINISCE QUI! L'Italia batte il Kosovo per 3-0 e vola all'Élite Round!