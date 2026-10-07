Achiropita Cicala
Redattore
Giornalista pubblicista e SEO copywriter, dopo la laurea in Economia Applicata presso l’Università della Calabria e un’esperienza approfondita in ambito fiscale e contabile, mi sono specializzata nella produzione di contenuti per il web. Scrivo da anni per diverse testate online di finanza personale e lifestyle.
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Grande Fratello Vip, sondaggio 20 novembre: Federica domina, Piera Meloni verso l'eliminazione
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Ballando con le Stelle, Paolo Belli torna il 21 novembre: sarà ballerino per una notte
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James Bond, scelto il nuovo 007: Robert Pattinson raccoglie l'eredità di Daniel Craig
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Filorosso, anticipazioni e ospiti del 17 novembre: da La Russa a Di Pietro, i temi della puntata
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The Chosen 6 su Prime Video: i primi tre episodi sono già disponibili, quando esce il finale
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Italia per Due, il nuovo programma di Benedetta Parodi e Fabio Caressa: quando inizia, come funziona e dove vederlo
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Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti 16 novembre: Nicola Porro intervista Mosab Hassan Yousef
16 novembre 2026 10:32
Lo Stato delle Cose, anticipazioni e ospiti 16 novembre: Garlasco, Hydra e il caro affitti al centro della puntata
16 novembre 2026 10:18
Cobolli-Medvedev oggi alle ATP Finals 2026: orario, dove vedere il match in tv e streaming gratis
16 novembre 2026 10:14
Chiaroscuro 2, ci sarà una seconda stagione? Gli indizi nel finale della serie Netflix
16 novembre 2026 10:02
ATP Finals 2026 oggi 16 novembre: orari delle partite, programma e dove vederle in tv e streaming
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La Promessa, anticipazioni dal 22 al 28 novembre: Curro si ribella, Martina è innamorata di un altro uomo
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Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 23 al 28 novembre: Harika aggredita, Ayla vuole espellere le ragazze
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Forbidden Fruit 4, anticipazioni dal 23 al 28 novembre: Ender ritrova Kaya, Mahmut perde la vita
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Beautiful, anticipazioni dal 23 al 28 novembre: Electra in pericolo, Luna esce di prigione
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Danti, chi è il rapper compagno di Nina Zilli: età, vero nome e la figlia Anna Blue
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Antonio Folletto, chi è la compagna Enrica: dall'ex moglie Matilda Lutz ai figli
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Una finestra vista lago: anticipazioni, trama e cast della nuova fiction Rai con Antonio Folletto
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Cortesie per gli Ospiti 2026, anticipazioni 16 novembre: Csaba, Valbuzzi e Zorzi tornano su Real Time
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La Porta Magica, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: Pamela Petrarolo festeggia 50 anni e torna il gender reveal
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Racconto di una notte, anticipazioni 22 novembre: Mahir trova il video di Mehmet, Asaf sotto minaccia
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Grande Fratello Vip, sondaggio 14 novembre: Andreas Müller e Federica Morello si contendono il primato
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Affari Tuoi, si ferma il 15 novembre: quando torna il programma di Stefano De Martino
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Allegro ma non troppo, ospiti e anticipazioni del 15 novembre: Luca Barbareschi intervista Luigi Bisignani
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Funerali Toni Capuozzo, quando e dove si svolgeranno: data, orario e camera ardente a Udine
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13 novembre 2026 12:00
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Quarto Grado, anticipazioni e ospiti 13 novembre: Garlasco ancora al centro, focus sul giallo della ricina
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The Voice Senior, finale il 13 novembre: chi sono i favoriti e come si sceglie il vincitore
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Domenica In e Da noi… a Ruota Libera, ospiti 15 novembre: anticipazioni e novità su Rai 1
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Amici 26, anticipazioni e ospiti 14 novembre: Rudy Zerbi elimina Paulo e Morik lascia la scuola
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Enrico Mentana lascia il TGLa7: quale sarà il futuro del giornalista nel 2027?
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Dritto e Rovescio, anticipazioni 12 novembre: Ignazio La Russa ospite, focus su hacker, scuole e Islam
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Splendida Cornice, anticipazioni 12 novembre: Kasia Smutniak, Giusy Ferreri e tutti gli ospiti di Geppi Cucciari
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Italia-Francia, quando si gioca e dove vederla: date, orari e calendario dell'Italia in Nations League
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Le Iene, anticipazioni 12 novembre: cybersicurezza, il caso Jessica Scarpa e novità su Nessy Guerra
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Ore 14 Sera, anticipazioni 12 novembre: il caso Serena Mollicone e la lettera di Sollecito ad Alberto Stasi
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Verissimo, anticipazioni e ospiti del 14 e 15 novembre del talk di Silvia Toffanin
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Chi l'ha visto, anticipazioni 11 novembre: il padre di Vincent in studio, novità sui casi Mirella Gregori e Donatella Grosso
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È sempre Cartabianca, anticipazioni 11 novembre: bollette, emergenza casa e confronto tra Del Debbio e Scanzi
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Verità Nascoste, anticipazioni 10 novembre: il caso Garlasco torna in prima serata tra Sempio e nuovi sviluppi
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Uomini e Donne, Giovanni Grazioso lascia il trono: dietro l'addio c'è ancora Sabrina Soussi?
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Grande Fratello Vip, sondaggio 13 novembre: Andreas Muller favorito, Giulia Provvedi e Alessandro Varsi a rischio
10 novembre 2026 09:47
Filorosso, anticipazioni 10 novembre: Roberto Vannacci ospite, focus su cybersicurezza, case e stragi di mafia
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Amici 26, perché non va in onda domenica 15 novembre e quando torna su Canale 5
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Quarto Grado, anticipazioni e ospiti del 6 novembre: nuovi sviluppo del caso Garlasco
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Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: Maurizio confessa il suo segreto e finisce in ospedale
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Storie al bivio Weekend, anticipazioni e ospiti del 7 novembre: Milly Carlucci, Barbara De Rossi e il caso Garlasco
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È sempre mezzogiorno e La Volta Buona, anticipazioni e ospiti dal 9 al 13 novembre: da Vittoria Puccini ad Andrea Delogu
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Report, anticipazioni 8 novembre: al via la nuova stagione con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi
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Funerali Tinto Brass, dove e quando si terranno: la famiglia sceglie una cerimonia privata a Roma
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Grande Fratello Vip, quando finisce il reality? Svela la data della finale 2026
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X Factor 2026, canzoni e assegnazioni del 5 novembre: ospite Fulminacci nel terzo Live
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Splendida Cornice, anticipazioni 5 novembre: Geppi Cucciari accoglie numerosi ospiti
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