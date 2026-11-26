Capodanno in Musica 2026 Capodanno in Musica 2026 cambia città? Alghero in pole per lo show di Canale 5

Capodanno in Musica 2026 potrebbe lasciare Bari e approdare ad Alghero. Alla conduzione dello show di Canale 5 resta confermata Federica Panicucci.

La notte di San Silvestro targata Mediaset potrebbe cambiare destinazione. Dopo le recenti edizioni ospitate nel Sud Italia, tra Catania e Bari, Capodanno in Musica 2026 sembrerebbe pronto a trasferirsi in Sardegna per salutare il vecchio anno e accogliere il 2027 davanti al pubblico di Canale 5.

Al momento non è ancora arrivata un'ufficializzazione da parte dell'azienda, ma le indiscrezioni delle ultime ore indicano Alghero come principale candidata a ospitare il tradizionale concertone di fine anno. Una scelta che rappresenterebbe una vetrina televisiva importante per la città sarda e per l'intero territorio.

Capodanno in Musica lascerà davvero Bari? Perché la scelta potrebbe ricadere su Alghero? E chi sarà alla conduzione dello show di Canale 5?

Capodanno in Musica 2026 verso Alghero dopo le edizioni di Catania e Bari

Negli ultimi anni Capodanno in Musica ha fatto tappa in alcune delle principali città del Sud Italia, trasformandosi in un appuntamento fisso delle festività natalizie per il pubblico di Canale 5.

Dopo le edizioni ospitate da Catania e Bari, la manifestazione potrebbe ora spostarsi in Sardegna. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sarebbe infatti Alghero la città scelta per accogliere il grande evento televisivo del 31 dicembre.

Per il centro del nord-ovest sardo si tratterebbe di un'occasione particolarmente significativa, grazie alla visibilità garantita dalla diretta nazionale trasmessa da Canale 5 nella notte più importante dell'anno.

La Banchina Dogana possibile scenario dello show

Tra le ipotesi emerse, la location individuata per ospitare lo spettacolo sarebbe la storica Banchina Dogana.

Lo scenario naturale delle antiche mura catalane rappresenterebbe una cornice suggestiva per uno degli eventi televisivi più seguiti delle feste. Alghero organizza da molti anni iniziative dedicate al Capodanno in piazza, ma l'arrivo di una produzione nazionale come quella di Mediaset consentirebbe di ampliare ulteriormente la portata dell'evento.

Secondo le indiscrezioni, il progetto sarebbe sostenuto da un investimento economico importante che coinvolgerebbe sia le istituzioni regionali sia quelle comunali, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso una manifestazione capace di raggiungere milioni di telespettatori.

Federica Panicucci resta al timone di Capodanno in Musica

Se la città potrebbe cambiare, non sembrano invece esserci novità sul fronte della conduzione.

Alla guida di Capodanno in Musica 2026 dovrebbe essere confermata ancora una volta Federica Panicucci, volto storico della manifestazione e protagonista dello show dal 2017. La conduttrice rappresenta ormai uno dei simboli degli eventi natalizi di Mediaset e dovrebbe accompagnare il pubblico anche nel passaggio tra il 2026 e il 2027.

In attesa di comunicazioni ufficiali, Alghero resta la principale candidata a ospitare la prossima edizione del concertone televisivo. Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, la città sarda diventerebbe il centro dei festeggiamenti di fine anno di Canale 5, raccogliendo il testimone delle recenti edizioni organizzate nel Sud Italia.