Il Gattopardo arriva su Canale 5: quando va in onda Il Gattopardo arriva su Canale 5: quando va in onda, trama e cast della serie con Kim Rossi Stuart

Il Gattopardo sbarca in prima serata su Canale 5 dal 4 dicembre. Ecco trama, cast e curiosità sulla serie evento con Kim Rossi Stuart tratta dal romanzo di Tomasi di Lampedusa.

Grande sorpresa per il pubblico Mediaset. Il Gattopardo, una delle produzioni televisive italiane più ambiziose degli ultimi anni, è pronto ad approdare in chiaro su Canale 5 dopo il debutto in streaming su Netflix. La serie, ispirata al celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ha conquistato il pubblico grazie a una produzione kolossal, alle spettacolari ambientazioni siciliane e a un cast ricco di volti amatissimi.

Al centro della storia c'è Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, interpretato da Kim Rossi Stuart, alle prese con i profondi cambiamenti sociali e politici che accompagnano l'Unità d'Italia. Una vicenda fatta di passioni, potere, tradizione e trasformazione che continua ad affascinare generazioni di spettatori.

Quando va in onda Il Gattopardo su Canale 5? Di cosa parla la serie tratta dal romanzo di Tomasi di Lampedusa? E chi sono gli attori protagonisti del cast?

Il Gattopardo su Canale 5: quando va in onda la serie evento

La miniserie Il Gattopardo debutterà in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 4 dicembre 2026, portando in chiaro una delle produzioni più apprezzate degli ultimi anni. La fiction è composta da sei episodi ed è stata distribuita originariamente da Netflix nel marzo 2025.

L'adattamento televisivo rappresenta una nuova rilettura del capolavoro letterario di Tomasi di Lampedusa e punta a raccontare con maggiore profondità alcuni personaggi e dinamiche già note agli appassionati del romanzo.

Da non confondere con il celebre film di Luchino Visconti del 1963, la serie propone una narrazione più ampia e moderna, pur mantenendo intatto il fascino dell'opera originale.

Il Gattopardo: trama della serie con Kim Rossi Stuart

Ambientata nella Sicilia del 1860, la storia segue le vicende di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, aristocratico consapevole che il mondo in cui ha vissuto sta per cambiare per sempre.

L'avanzata del processo di unificazione italiana mette infatti in discussione gli equilibri politici e sociali dell'epoca, costringendo la nobiltà siciliana ad adattarsi a una nuova realtà.

Per garantire un futuro alla sua famiglia, Don Fabrizio valuta la possibilità di favorire l'unione tra il nipote Tancredi e la giovane e ricca Angelica. Una scelta che però rischia di avere conseguenze dolorose per sua figlia Concetta, profondamente legata al giovane.

Tra passioni, giochi di potere e conflitti familiari, la serie racconta il tramonto di un'epoca attraverso personaggi destinati a lasciare il segno.

Cast, location e protagonisti della fiction

A guidare il cast è Kim Rossi Stuart, protagonista nel ruolo di Don Fabrizio. Accanto a lui troviamo Benedetta Porcaroli nei panni di Concetta, Saul Nanni in quelli di Tancredi e Deva Cassel nel ruolo di Angelica.

Completano il cast Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito, mentre la regia è affidata a Tom Shankland, Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti.

Le riprese sono state realizzate tra Palermo, Siracusa, Catania, Noto e Roma, sfruttando alcune delle location più suggestive del patrimonio artistico italiano. I palazzi nobiliari, i centri storici e i paesaggi siciliani diventano parte integrante del racconto, contribuendo a restituire il fascino e la grandezza della Sicilia ottocentesca.

Grazie alla qualità produttiva, agli interpreti e alla forza di una storia considerata immortale, Il Gattopardo si prepara ora a conquistare anche il pubblico della prima serata di Canale 5.