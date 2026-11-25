Patù - La passione delle idee Patù - La passione delle idee, ospiti e anticipazioni del 25 novembre: dal caso De Gennaro a GTA VI

Patù - La passione delle idee torna il 25 novembre su Rai 2. Tra gli ospiti Antonio Di Pietro, Lucio Malan e Chiara Braga. Al centro della puntata il caso De Gennaro, GTA VI e la violenza sulle donne.

Nuovo appuntamento con Patù - La passione delle idee, il programma di approfondimento in onda mercoledì 25 novembre alle 21.20 su Rai 2. La trasmissione affronterà alcuni dei temi più discussi dell'attualità italiana, spaziando dalla cronaca alla politica, fino ai fenomeni sociali che coinvolgono soprattutto le nuove generazioni.

Tra gli argomenti principali della serata ci saranno la morte di Gianni De Gennaro, le polemiche legate all'attesissimo videogioco GTA VI, il fenomeno delle gang latinoamericane in Italia e un approfondimento dedicato alla violenza sulle donne in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Quali interrogativi restano aperti sulla vicenda De Gennaro? Perché GTA VI sarà al centro del dibattito? E quali ospiti animeranno il confronto in studio?

Patù - La passione delle idee, anticipazioni: il focus sul caso Gianni De Gennaro

La puntata si aprirà con un approfondimento dedicato alla tragica morte di Gianni De Gennaro, una vicenda che continua a suscitare interrogativi e discussioni. Il programma analizzerà gli ultimi sviluppi delle inchieste e le numerose zone d'ombra che riguardano alcune delle pagine più controverse della storia italiana.

A confrontarsi in studio saranno Antonio Di Pietro, Lirio Abbate, Bruno Manfellotto e Filippo Facci, chiamati a discutere i diversi aspetti di una vicenda che ha profondamente colpito il Paese.

Patù - La passione delle idee, anticipazioni: politica, manovra e GTA VI

Ampio spazio sarà dedicato anche al dibattito politico con il confronto tra Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, e Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera.

Al centro del faccia a faccia ci saranno la manovra economica e le principali misure che potrebbero avere effetti sulla vita quotidiana degli italiani. Ad arricchire il dibattito interverranno anche Luca De Carolis, Carmelo Lopapa, Janina Landau e Fabio Dragoni.

Successivamente l'attenzione si sposterà su GTA VI, il videogioco che ha già conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo. Si discuterà del rapporto tra realtà e finzione, dei possibili rischi di emulazione e del ruolo della violenza nei videogiochi. A intervenire saranno Francesco Emilio Borrelli e Marco Marzocca.

Patù - La passione delle idee, ospiti e temi della seconda parte

La seconda parte della trasmissione sarà dedicata al fenomeno delle gang latinoamericane presenti in Italia, tra criminalità giovanile, aggressioni e nuove forme di violenza urbana. Sul tema si confronteranno Alba Parietti, Francesco Giubilei e Giuseppe Guastella.

Nel corso della serata è prevista inoltre un'intervista a Francesco Giorgino, che presenterà la nuova stagione di XXI Secolo.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il programma proporrà infine un reportage dedicato al femminicidio di Vanessa Ballan, uccisa nel dicembre 2023. Un contributo che punta a mantenere alta l'attenzione su una delle emergenze sociali più drammatiche del nostro Paese, riportando al centro il tema della prevenzione e della tutela delle vittime.