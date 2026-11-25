X Factor 2026 X Factor 2026, ospiti e anticipazioni della semifinale: sei artisti in gara verso la finale di Assago

X Factor 2026 si avvicina alla finale del 3 dicembre. Ecco gli artisti ancora in gara, i giudici e tutte le anticipazioni della semifinale del 26 novembre.

L'attesa per la finale di X Factor 2026 entra nel vivo. Prima dell'ultimo appuntamento del 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago, i concorrenti ancora in gara dovranno superare l'ostacolo della semifinale, in programma giovedì 26 novembre dal Teatro Repower.

A contendersi un posto nell'atto conclusivo della ventesima edizione saranno sei artisti provenienti dalle squadre dei quattro giudici. La serata sarà decisiva per stabilire chi potrà esibirsi sul palco della finale, che quest'anno torna a Milano dopo due edizioni ospitate in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Chi sono i sei semifinalisti di X Factor 2026? Quali giudici arrivano con più concorrenti in gara? E quando si svolgerà la finale del talent show?

X Factor 2026, anticipazioni: chi sono i concorrenti della semifinale

La semifinale del 26 novembre vedrà ancora in gara sei artisti.

Per la squadra di Francesco Gabbani restano in corsa Giacomo Calò e Teo Bok, mentre Irama può ancora contare su Patrizia Napolano e sul gruppo Le Distanze. A rappresentare il team di Jake La Furia ci sarà Alex Fontana, mentre Paola Iezzi si affiderà a Mad-Dog.

Gabbani e Irama arrivano quindi all'appuntamento con due concorrenti ciascuno, mentre Jake La Furia e Paola Iezzi hanno un solo artista ancora in gara.

Al termine della serata saranno decretati i nomi dei finalisti che si contenderanno la vittoria della ventesima edizione del programma.

X Factor 2026, anticipazioni: cosa è successo nell'ultimo live

L'ultimo live ha cambiato gli equilibri della competizione con l'eliminazione di Camilla, concorrente appartenente alla squadra di Paola Iezzi.

La cantante non è riuscita a superare il ballottaggio finale contro Teo Bok, che ha ottenuto la permanenza nel programma grazie al meccanismo del Tilt.

La puntata aveva visto anche la presenza del cantante Settembre, ospite della serata, mentre il live si era aperto con l'esibizione di Artemas. Ora ogni esibizione assume un peso decisivo, dal momento che la semifinale stabilirà chi potrà accedere all'ultimo atto dello show.

X Factor 2026: quando si svolge la finale e dove vederla

Dopo la semifinale del 26 novembre, l'appuntamento conclusivo è fissato per giovedì 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago.

La finale segnerà il ritorno del programma a Milano dopo le due recenti edizioni disputate a Napoli. Alla conduzione ci sarà ancora Giorgia, protagonista per il terzo anno consecutivo alla guida del talent.

Sia la semifinale sia la finale saranno trasmesse in diretta su Sky Uno e disponibili in streaming su NOW. Per i concorrenti rimasti in gara si tratta degli ultimi passi verso il traguardo più importante della stagione: la conquista della vittoria di X Factor 2026.