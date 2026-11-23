Forbidden Fruit 4, anticipazioni dal 30 novembre al 5 dicembre: Cansu spara e ferisce Yildiz e Sahika
Le anticipazioni di Forbidden Fruit 4 dal 30 novembre al 5 dicembre. Cansu irrompe armata durante una festa, mentre Hasan Ali tenta di riconquistare Feride.
Settimana ad alta tensione per i protagonisti di Forbidden Fruit 4, la soap turca in onda su Canale 5 dal 30 novembre al 5 dicembre. Le nuove puntate saranno segnate da un evento drammatico destinato a sconvolgere tutti: durante una festa organizzata da Hasan Ali, Cansu farà infatti irruzione armata, dando vita a momenti di grande paura.
Nel frattempo, Yildiz prenderà una decisione importante per la sua vita professionale, mentre Hasan Ali continuerà a pensare a Feride. Non mancheranno inoltre nuove rivelazioni, tra cui una scoperta sorprendente che riguarda una popolare serie televisiva seguita dagli abitanti della villa.
Cosa accadrà durante la festa di Hasan Ali? Perché Yildiz deciderà di chiudere la lavanderia? E riuscirà Hasan Ali a riconquistare Feride?
Forbidden Fruit 4 anticipazioni: Cansu sconvolge tutti durante la festa
I momenti più drammatici della settimana arriveranno nel corso del barbecue organizzato da Hasan Ali per celebrare l'arrivo del nuovo nipote.
La festa verrà improvvisamente interrotta dall'irruzione di Cansu, che si presenterà armata davanti agli invitati. Nel caos generale partirà uno sparo che finirà per colpire sia Yildiz che Sahika.
L'episodio getterà nello sconforto familiari e amici, dando il via a una serie di conseguenze destinate a segnare le puntate successive della soap.
Intanto Yildiz, dopo essersi promessa di essere più sincera e trasparente, comunicherà a Emir e Caner la decisione di chiudere definitivamente la lavanderia nella quale i due lavoravano.
Forbidden Fruit 4 anticipazioni: Hasan Ali vuole riconquistare Feride
Dopo il grave incidente, Hasan Ali si lascerà andare a una confessione con il suo assistente.
L'uomo ammetterà infatti di sentire profondamente la mancanza di Feride e di desiderare accanto a sé una donna come lei. Per questo motivo sarà pronto a tentare nuovamente di riconquistarla.
Nel suo progetto riceverà il sostegno di Cagatay e Yildiz, che decideranno di aiutarlo a riavvicinarsi alla donna.
Parallelamente, alla villa, Feride, Aysel e Sedai si appassioneranno a una nuova serie televisiva che finirà per attirare anche l'attenzione di Asuman.
Asuman scopre il segreto della serie tv
Proprio Asuman farà una scoperta destinata a lasciarla senza parole.
Insospettita da alcune somiglianze presenti nella trama della serie seguita dagli altri abitanti della villa, la donna deciderà di guardare una puntata. In quel momento realizzerà che la fiction racconta in modo sorprendentemente dettagliato la vita di Yildiz.
Nel frattempo anche Kaya si renderà protagonista di una decisione importante. Dopo aver scelto di vendere le azioni appartenute a Sahika, chiederà di poter consultare il bilancio dell'azienda, aprendo così un nuovo fronte nelle vicende economiche che coinvolgono la famiglia.
Le puntate di Forbidden Fruit 4 dal 30 novembre al 5 dicembre si preannunciano dunque ricche di colpi di scena, tra sparatorie, sentimenti riaccesi e nuove verità pronte a emergere.