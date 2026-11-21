Francesco Schettino: chi è l'ex comandante Francesco Schettino ottiene l'affidamento ai servizi sociali: chi è l'ex comandante della Costa Concordia

Chi è Francesco Schettino? Dall'incidente della Costa Concordia alla condanna definitiva, passando per la vita privata con la moglie Fabiola Russo e la figlia Rosella.

Il nome di Francesco Schettino è rimasto legato a una delle tragedie più gravi della storia della navigazione italiana recente: il naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all'Isola del Giglio. A distanza di anni, l'ex comandante continua a essere una figura molto discussa, sia per le conseguenze giudiziarie del disastro sia per le vicende legate alla sua detenzione.

Originario della Campania, Schettino era un comandante esperto quando si verificò l'incidente che costò la vita a 32 persone. Ma chi è oggi Francesco Schettino? Che fine ha fatto dopo la condanna? E cosa sappiamo della sua vita privata e della sua famiglia?

Francesco Schettino: età, origini e carriera da comandante

Francesco Schettino è nato il 14 novembre 1960 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Fin da giovane ha intrapreso la carriera marittima, arrivando nel corso degli anni a ricoprire il ruolo di comandante di navi da crociera.

La notorietà internazionale è arrivata però nel modo più drammatico possibile. All'epoca dei fatti era infatti il comandante della Costa Concordia, la nave da crociera che nella notte del 13 gennaio 2012 urtò uno scoglio nei pressi dell'Isola del Giglio, provocando il successivo naufragio.

La tragedia causò la morte di 32 persone e generò un'enorme attenzione mediatica in Italia e nel resto del mondo.

La tragedia della Costa Concordia e la condanna

Secondo quanto emerso dalle indagini e dai successivi procedimenti giudiziari, l'incidente sarebbe stato provocato da un errore umano durante una manovra effettuata troppo vicino alla costa.

Dopo il naufragio, Schettino venne accusato di naufragio colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e abbandono della nave. Il processo si concluse con una condanna a 16 anni di reclusione, confermata definitivamente dalla Corte di Cassazione nel 2017.

Da allora l'ex comandante è diventato uno dei personaggi più controversi della cronaca italiana contemporanea, con il suo nome associato in maniera indissolubile al disastro della Costa Concordia.

Moglie, figlia e vita privata di Francesco Schettino

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Schettino è sposato con Fabiola Russo.

Dalla loro unione è nata una figlia, Rosella Schettino, che negli anni ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato lontano dall'esposizione mediatica che ha coinvolto il padre dopo il naufragio.

Negli anni successivi alla tragedia, la famiglia si è trovata inevitabilmente al centro dell'attenzione pubblica e giornalistica. Schettino ha continuato a sostenere le proprie ragioni nei vari procedimenti giudiziari, mentre la vicenda della Costa Concordia è rimasta una delle pagine più discusse della cronaca italiana degli ultimi decenni.

Oggi l'ex comandante, ormai sessantacinquenne, continua a far parlare di sé anche per le vicende legate all'esecuzione della pena e ai percorsi previsti dall'ordinamento penitenziario per il reinserimento sociale.