La Promessa, anticipazioni 30 novembre-6 dicembre La Promessa, anticipazioni dal 30 novembre al 6 dicembre: Martina pronta a lasciare tutto per Jacobo

Le anticipazioni de La Promessa dal 30 novembre al 6 dicembre. Martina accetta di trasferirsi a New York con Jacobo, mentre Maria e Carlo annunciano il fidanzamento.

Settimana ricca di emozioni nelle nuove puntate de La Promessa, in onda dal 30 novembre al 6 dicembre su Rete 4. I protagonisti della soap spagnola saranno chiamati a prendere decisioni importanti che potrebbero cambiare il loro futuro. Al centro delle trame ci sarà soprattutto Martina, alle prese con la proposta di Jacobo di trasferirsi a New York, mentre Maria e Carlo decideranno di ufficializzare il loro amore.

Non mancheranno però segreti, sospetti e tensioni che coinvolgeranno anche Lorenzo, Petra, Curro e il misterioso comandante Rivero, sempre più al centro di dubbi e accuse.

Martina partirà davvero per New York? Cosa nasconde il comandante Rivero? E come reagiranno gli abitanti della tenuta alla notizia del fidanzamento di Maria e Carlo?

La Promessa anticipazioni: Martina accetta la proposta di Jacobo

Le nuove puntate vedranno Jacobo chiedere a Martina di seguirlo a New York. La giovane deciderà inizialmente di accettare la proposta e prepararsi a una nuova vita lontano dalla tenuta.

I dubbi, però, non tarderanno ad arrivare. Martina si sfogherà infatti con Adriano, confessandogli di non essere convinta di voler partire. Tra i due scatterà un momento di forte complicità e arriveranno persino a sfiorare un bacio, interrotto proprio dall'arrivo di Jacobo, che non sembrerà accorgersi di nulla.

Intanto Lorenzo continuerà a negare con decisione di avere un figlio illegittimo, ma Margarita non apparirà affatto convinta della sua versione dei fatti.

La Promessa anticipazioni: Maria e Carlo annunciano il fidanzamento

Per Maria e Carlo arriverà invece il momento di vivere la loro storia d'amore alla luce del sole.

Dopo essere stati sorpresi da Simona e Candela mentre si scambiavano un bacio, le voci sul loro rapporto inizieranno rapidamente a diffondersi tra la servitù.

Successivamente Maria incontrerà Samuel, che la incoraggerà a seguire il proprio cuore e a costruire un futuro accanto a Carlo. A quel punto la coppia deciderà di fare un passo importante annunciando ufficialmente il fidanzamento.

Enora sospetta che il comandante sia un impostore

Le trame della settimana riserveranno spazio anche al misterioso comandante Rivero.

Dopo essere riuscita a uscire dalla sua stanza senza essere vista, Enora racconterà a Toño e Manuel i propri sospetti, dichiarandosi convinta che il comandante non sia chi dice di essere.

Nel frattempo Leocadia rimprovererà duramente Rivero, accusandolo di voler attirare l'attenzione dei nobili della Promessa. Anche Curro continuerà le sue verifiche chiedendo a Cristobal i documenti relativi alle spese della tenuta.

Sul fronte della servitù, invece, Petra chiederà del tempo per riflettere sulla proposta di Leocadia di tornare a ricoprire il ruolo di governante, una scelta che potrebbe cambiare nuovamente gli equilibri all'interno della tenuta.