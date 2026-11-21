Su Rai 2 arriva il Salotto di Paolantoni Francesco Paolantoni torna protagonista: debutta in tv il suo Salotto Paolantoni On Air

Debutta il 23 novembre su Rai 2 Salotto Paolantoni On Air. Francesco Paolantoni porta in tv il suo spettacolo teatrale tra monologhi, sketch, improvvisazione e dialogo con il pubblico.

Una nuova esperienza televisiva è pronta a debuttare nel prime time di Rai 2. Da lunedì 23 novembre arriva infatti Salotto Paolantoni On Air, il programma che porta sul piccolo schermo l'atmosfera e lo spirito dell'omonimo spettacolo teatrale ideato da Francesco Paolantoni.

Tra comicità, improvvisazione, racconti personali e momenti di riflessione, il format punta a creare un rapporto diretto con il pubblico, trasformando lo studio televisivo in un luogo intimo e familiare. Un progetto che unisce il linguaggio del teatro a quello della televisione, mantenendo al centro l'ironia e la spontaneità che da sempre caratterizzano il celebre attore napoletano.

Di cosa parlerà Salotto Paolantoni On Air? Chi accompagnerà Francesco Paolantoni in questa nuova avventura televisiva? E cosa vedranno i telespettatori nella prima puntata del 23 novembre?

Francesco Paolantoni porta il suo spettacolo teatrale su Rai 2

Al centro del programma ci sarà Francesco Paolantoni, protagonista assoluto di uno show che nasce dall'esperienza teatrale e viene adattato al linguaggio televisivo senza perdere la sua identità originale.

Il format si sviluppa come un grande salotto nel quale l'attore alterna monologhi, sketch e momenti di improvvisazione, dando vita a situazioni spesso surreali e paradossali. L'obiettivo è creare uno spazio libero in cui comicità e riflessione possano convivere, permettendo al pubblico di partecipare attivamente al racconto.

Accanto a Paolantoni ci sarà anche l'attore Arduino Speranza, compagno di scena in dialoghi e performance costruiti tra copione e improvvisazione.

Monologhi, comicità e dialogo diretto con il pubblico

Uno degli elementi distintivi di Salotto Paolantoni On Air sarà il coinvolgimento diretto degli spettatori.

Il programma punta infatti a ridurre le distanze tra palco e platea, trasformando il pubblico in parte integrante dello spettacolo. Gli interventi dei presenti in studio contribuiranno a creare un'atmosfera spontanea e imprevedibile, nella quale ogni puntata potrà svilupparsi in modo diverso.

La comicità di Paolantoni si muoverà tra ironia, assurdo e osservazione della realtà quotidiana, mantenendo quello stile inconfondibile che lo ha reso uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.

Un salotto che diventa luogo di racconti e riflessioni

Il "salotto" del titolo non rappresenta soltanto un ambiente scenico, ma un vero e proprio spazio narrativo.

Qui Francesco Paolantoni si racconterà, scherzerà con il pubblico e affronterà situazioni che spaziano dalla leggerezza della comicità a momenti più riflessivi. Il programma si propone infatti di alternare risate e pensieri, utilizzando il linguaggio teatrale per affrontare temi universali e situazioni riconoscibili dal pubblico.

Con Salotto Paolantoni On Air, Rai 2 porta quindi in prima serata un format originale che prova a fondere la dimensione del talk show con quella dello spettacolo teatrale, puntando tutto sull'imprevedibilità e sul talento di uno degli attori comici più apprezzati della televisione italiana.

L'appuntamento è per lunedì 23 novembre alle 21:20 su Rai 2.