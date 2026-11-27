Ballando con le Stelle, ospiti 28 novembre: Roberta Bruzzone sarà la ballerina per una notte

Ballando con le Stelle torna sabato 28 novembre su Rai 1. Roberta Bruzzone sarà la ballerina per una notte, mentre le coppie in gara affrontano una serata decisiva con doppia eliminazione.

Sale l'attesa per la nuova puntata di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che tornerà in prima serata sabato 28 novembre. Con la competizione entrata nella fase più delicata, i concorrenti saranno chiamati a dare il massimo per conquistare giudici e pubblico e continuare la corsa verso la finale.

La nona puntata si preannuncia particolarmente intensa, non solo per le esibizioni delle coppie in gara ma anche per la presenza di un'ospite speciale pronta a mettersi alla prova sulla pista più famosa della televisione italiana. Inoltre, la serata sarà segnata da una doppia eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri della classifica.

Chi sarà la ballerina per una notte della puntata? Cosa accadrà alle coppie ancora in gara? E quali sorprese riserverà la nuova diretta di Ballando con le Stelle?

Ballando con le Stelle, Roberta Bruzzone ballerina per una notte

La protagonista dello spazio dedicato alla tradizionale ballerina per una notte sarà Roberta Bruzzone.

L'annuncio è arrivato direttamente da Milly Carlucci attraverso i profili social del programma. La criminologa e psicologa forense accetterà quindi la sfida di esibirsi sulla pista di Ballando con le Stelle, entrando per una sera nel mondo della danza e dello spettacolo.

Una presenza che si preannuncia particolarmente interessante e che aggiunge ulteriore curiosità a una puntata già ricca di aspettative.

Ballando con le Stelle, doppia eliminazione nella nona puntata

La competizione entra sempre più nel vivo e per le coppie rimaste in gara non sarà una serata semplice.

Milly Carlucci ha infatti anticipato che il nuovo appuntamento sarà caratterizzato da una doppia eliminazione, elemento che aumenta ulteriormente la pressione sui concorrenti. Ogni esibizione potrebbe rivelarsi decisiva per la permanenza nel programma.

Con la finale che si avvicina, errori e passi falsi potrebbero avere conseguenze pesanti, rendendo la puntata del 28 novembre una delle più importanti dell'intera stagione.

Cosa aspettarsi dalla puntata del 28 novembre

La nona puntata promette quindi emozioni, tensione e grandi performance.

Le coppie ancora in gara dovranno affrontare nuove prove e convincere sia la giuria sia il pubblico da casa per evitare l'eliminazione. Parallelamente, l'arrivo di Roberta Bruzzone nel ruolo di ballerina per una notte offrirà uno dei momenti più attesi della serata.

Tra esibizioni, verdetti e ospiti speciali, il pubblico di Rai 1 si prepara a vivere un nuovo appuntamento con uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana, guidato ancora una volta da Milly Carlucci e dal suo cast di protagonisti.