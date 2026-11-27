Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi 27 novembre: perché salta e quando torna la soap Rai
Il Paradiso delle Signore si ferma oggi venerdì 27 novembre. Ecco perché la Rai ha cambiato il palinsesto, quando torna la soap e quali programmi saltano per la Coppa Davis.
Brutta notizia per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai 1 non andrà in onda nella giornata di venerdì 27 novembre, interrompendo temporaneamente il consueto appuntamento pomeridiano seguito da milioni di telespettatori. La decisione non è legata a esigenze produttive o a cambiamenti nella programmazione della serie, ma a un importante evento sportivo che occuperà gran parte del pomeriggio della rete ammiraglia.
La Rai ha infatti deciso di modificare il proprio palinsesto per dare spazio alla semifinale di Coppa Davis tra Italia e Repubblica Ceca, una sfida che potrebbe portare gli azzurri a un passo da uno storico traguardo nel tennis mondiale.
Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda il 27 novembre? Quando verrà recuperata la puntata saltata? E quali altri programmi subiranno variazioni nel palinsesto di Rai 1?
Il Paradiso delle Signore salta il 27 novembre: il motivo della decisione
La puntata prevista per venerdì 27 novembre non verrà trasmessa a causa della programmazione speciale dedicata alla Coppa Davis.
Rai 1 seguirà infatti in diretta la semifinale tra Italia e Repubblica Ceca, un appuntamento particolarmente importante per la nazionale guidata da Filippo Volandri, che punta a conquistare la quarta Coppa Davis consecutiva dopo i successi ottenuti nelle edizioni precedenti.
Per fare spazio all'evento sportivo, la rete ha deciso di sospendere temporaneamente diversi programmi del pomeriggio, compreso Il Paradiso delle Signore, che dovrà quindi fermarsi per un giorno.
Quando torna Il Paradiso delle Signore su Rai 1
I fan della soap non dovranno comunque attendere molto per ritrovare i protagonisti delle vicende ambientate nel grande magazzino milanese.
La puntata inizialmente prevista per venerdì 27 novembre verrà infatti recuperata sabato 28 novembre alle 15.20 su Rai 1. Successivamente la programmazione riprenderà regolarmente e la serie tornerà nel suo consueto slot pomeridiano a partire dalla settimana successiva.
Una soluzione scelta dalla Rai per non penalizzare il pubblico e garantire la messa in onda di tutti gli episodi previsti.
Coppa Davis, come cambia il pomeriggio di Rai 1
Le modifiche al palinsesto non riguarderanno soltanto Il Paradiso delle Signore.
La programmazione speciale dedicata alla Coppa Davis comporterà infatti variazioni anche per altri programmi molto seguiti dal pubblico. Regolarmente in onda resterà La Volta Buona con Caterina Balivo, prevista dalle 14.00 alle 16.00.
Dalle 16.00 prenderà invece il via la diretta della semifinale tra Italia e Repubblica Ceca, che proseguirà fino alle 17.55, orario del Tg1. Dopo il notiziario la copertura dell'evento riprenderà fino alle 20.00.
A subire variazioni saranno anche La Vita in Diretta con Alberto Matano e L'Eredità di Marco Liorni, mentre la durata effettiva della diretta sportiva dipenderà anche dall'eventuale disputa del match di doppio.
La serata dovrebbe poi proseguire con la programmazione prevista, compresi Cinque Minuti, Affari Tuoi e lo show musicale Meravigliosamente con Sal Da Vinci.