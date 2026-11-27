Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi 27 novembre: perché salta e quando torna la soap Rai

Il Paradiso delle Signore si ferma oggi venerdì 27 novembre. Ecco perché la Rai ha cambiato il palinsesto, quando torna la soap e quali programmi saltano per la Coppa Davis.

A cura di Achiropita Cicala 27 novembre 2026 11:57

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