Domenica In e Da noi… a Ruota Libera, gli ospiti del 29 novembre: da Andrea Delogu a Ivan Zazzaroni

Domenica In e Da noi… a Ruota Libera tornano il 29 novembre su Rai 1. Tra gli ospiti Andrea Delogu, Ivan Zazzaroni, Nicoletta Mantovani e Federico Lerza.

Nuovo pomeriggio di intrattenimento su Rai 1 con Domenica In e Da noi… a Ruota Libera, i due programmi che accompagneranno il pubblico domenica 29 novembre tra spettacolo, attualità e storie di vita. Mentre cresce l'attesa per conoscere gli ospiti che arriveranno nel salotto di Mara Venier, Francesca Fialdini è pronta ad accogliere personalità del mondo della televisione, del giornalismo e dell'impegno sociale.

Anche questa settimana non mancheranno racconti emozionanti, testimonianze di coraggio e interviste ai protagonisti del panorama televisivo e culturale italiano. Un pomeriggio che alternerà leggerezza e riflessione, mantenendo al centro le storie delle persone e le loro esperienze.

Chi saranno gli ospiti di Domenica In? Quali protagonisti arriveranno da Francesca Fialdini? E quali temi verranno affrontati nel corso della puntata?

Domenica In, ospiti del 29 novembre in aggiornamento

Come ogni settimana, anche Domenica In accompagnerà il pubblico della domenica pomeriggio con interviste, musica e momenti di spettacolo.

Al momento non sono stati ancora ufficializzati tutti gli ospiti che prenderanno parte alla nuova puntata del programma condotto da Mara Venier. L'elenco è quindi in aggiornamento e potrebbe arricchirsi nelle prossime ore con ulteriori presenze provenienti dal mondo della televisione, del cinema, della musica e dell'attualità.

L'appuntamento resta fissato su Rai 1, dove la storica trasmissione continua a rappresentare uno degli appuntamenti più seguiti del fine settimana.

Da noi… a Ruota Libera: Andrea Delogu e Ivan Zazzaroni tra gli ospiti

Alle 17.20 spazio a Da noi… a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini.

Tra gli ospiti annunciati figura Andrea Delogu, conduttrice, attrice e scrittrice, protagonista del pomeriggio di Rai 2 con La Porta Magica. Sarà inoltre presente Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo, direttore del Corriere dello Sport e storico giurato di Ballando con le Stelle.

Nel corso dell'intervista si parlerà anche del libro Quando la notte finisce. Crans-Montana: le nostre storie, realizzato insieme a Leonardo Bove, Francesca Nota e Kean Talingdan, sopravvissuti alla tragedia che ha profondamente segnato l'opinione pubblica.

Nicoletta Mantovani e la storia di Federico Lerza

Tra i protagonisti della puntata ci sarà anche Nicoletta Mantovani Pavarotti, da anni impegnata nelle attività solidali dell'Antoniano di Bologna attraverso il progetto Operazione Pane, iniziativa che sostiene le mense francescane in Italia e all'estero e che porta avanti anche nel ricordo di Luciano Pavarotti.

Spazio poi alla testimonianza di Federico Lerza, che insieme alla moglie ha scelto di trasformare il dolore per la perdita del figlio Alberto, scomparso a soli otto anni a causa di un tumore, in un impegno concreto a favore della ricerca sui tumori pediatrici.

Nel corso della puntata Lerza parlerà anche del suo nuovo libro, Padre, ancora. Una promessa mantenuta, in uscita l'8 dicembre, nel quale racconta il percorso affrontato dopo la perdita del figlio e la nascita della sua seconda bambina, simbolo di una nuova pagina di vita e speranza.