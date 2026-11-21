Madalina Ghenea, chi è la modella e attrice rumena Madalina Ghenea, chi è la modella e attrice rumena: età, figlia, fidanzato, carriera e vita privata

Chi è Madalina Ghenea? Dalla carriera tra moda e cinema alla figlia Charlotte, passando per gli amori più famosi. Ecco tutto sulla modella e attrice rumena.

Bellezza internazionale, carriera tra passerelle e grandi produzioni cinematografiche e una vita privata spesso finita sotto i riflettori. Madalina Ghenea è una delle personalità più conosciute del mondo dello spettacolo europeo e negli anni è riuscita a costruire un percorso di successo tra moda, televisione e cinema.

Nata in Romania e trasferitasi giovanissima all'estero per inseguire il sogno della moda, ha lavorato con importanti marchi internazionali e recitato in film che le hanno garantito visibilità anche fuori dall'Italia. Nel frattempo, la curiosità del pubblico continua a concentrarsi sulla sua vita sentimentale e sul rapporto con la figlia.

Chi è Madalina Ghenea? Quanti anni ha e come è iniziata la sua carriera? Ha un marito e dei figli? E quali sono stati i suoi amori più celebri?

Chi è Madalina Ghenea: età, origini e carriera

Madalina Diana Ghenea è nata a Slatina, in Romania, e ha iniziato la propria carriera giovanissima nel mondo della moda, trasferendosi successivamente a Milano per lavorare a livello internazionale.

Prima del successo aveva studiato danza classica e pianoforte per diversi anni, competenze che hanno contribuito alla sua formazione artistica. Nel corso della carriera ha lavorato tra Italia, Europa, Giappone e Sudafrica, affermandosi come una delle modelle rumene più conosciute al mondo.

Con il passare degli anni è arrivato anche il cinema. Ha recitato in produzioni come I Soliti Idioti, Razzabastarda, Dom Hemingway, Youth - La giovinezza, Zoolander 2 e House of Gucci. Tra i momenti più importanti del suo percorso professionale resta inoltre la partecipazione al Festival di Sanremo 2016 nel ruolo di co-conduttrice.

La figlia Charlotte e la vita privata

Oltre alla carriera, Madalina Ghenea è molto legata al ruolo di madre.

L'attrice ha una figlia, Charlotte, nata il 4 aprile 2017 dalla relazione con l'imprenditore rumeno Matei Stratan. Nonostante la notorietà, ha sempre cercato di proteggere la bambina dall'eccessiva esposizione mediatica, condividendo raramente dettagli della vita familiare.

Negli anni ha parlato più volte dell'importanza della maternità e del legame speciale costruito con la figlia, considerata una delle sue priorità assolute.

Attualmente dalle informazioni pubbliche disponibili non risulta sposata e non ha mai annunciato un matrimonio.

Gli amori famosi e le relazioni che hanno fatto parlare il gossip

La vita sentimentale di Madalina Ghenea è stata spesso al centro dell'attenzione dei media internazionali.

Tra le relazioni più note figura quella con Matei Stratan, padre della figlia Charlotte e compagno dell'attrice tra il 2016 e il 2019. Successivamente è stata accostata al tennista bulgaro Grigor Dimitrov, relazione diventata pubblica nel 2023.

Nel corso degli anni il suo nome è stato inoltre associato a diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Michael Fassbender, Gerard Butler, Kevin-Prince Boateng e lo stilista Philipp Plein.

Tra moda, cinema e vita privata, Madalina Ghenea continua a essere una delle personalità più seguite dal pubblico internazionale, capace di attirare l'attenzione non solo per la sua bellezza, ma anche per una carriera costruita tra passerelle prestigiose e importanti produzioni cinematografiche