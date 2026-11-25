Hanno ucciso l'Uomo Ragno Hanno ucciso l'Uomo Ragno arriva su Rai 2: quando vedere la serie dedicata agli 883

Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 arriva su Rai 2 durante le festività natalizie. Ecco quando va in onda la serie su Max Pezzali e Mauro Repetto.

Le canzoni degli 883 continuano a essere ascoltate da generazioni diverse e rappresentano ancora oggi una delle colonne sonore più riconoscibili della musica italiana. Proprio alla nascita del celebre duo è dedicata Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, una delle serie italiane più apprezzate degli ultimi anni.

Dopo il successo ottenuto su Sky e NOW, la produzione debutta anche in chiaro su Rai 2 durante le festività natalizie. Un'opportunità per chi non ha ancora avuto modo di seguire il racconto dedicato alla storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, protagonisti di un'avventura musicale che ha lasciato un segno indelebile nel panorama pop italiano.

Quando sarà trasmessa la serie? Di cosa parla Hanno ucciso l'Uomo Ragno? E quante stagioni raccontano la storia degli 883?

Hanno ucciso l'Uomo Ragno arriva su Rai 2 durante le feste

La serie approda su Rai 2 con una programmazione speciale pensata per il periodo natalizio.

L'appuntamento è previsto per il 20, 21, 27 e 28 dicembre 2026, con due episodi trasmessi ogni serata in prima visione sulla rete. Una scelta che permetterà al pubblico di seguire l'intero racconto nell'arco di quattro appuntamenti.

La messa in onda in chiaro amplia ulteriormente il pubblico della serie, offrendo la possibilità di scoprire o riscoprire una storia che ha conquistato critica e spettatori sin dal suo debutto.

Max Pezzali e Mauro Repetto, la nascita del fenomeno 883

La fiction racconta gli anni che precedono il successo degli 883, quando Max Pezzali e Mauro Repetto erano semplicemente due ragazzi con una grande passione per la musica.

La narrazione prende il via nella Pavia di fine anni Ottanta e segue il percorso che porta i due amici a trasformare sogni e aspirazioni in uno dei progetti musicali più popolari della scena italiana.

Al centro della storia non ci sono soltanto le canzoni che hanno conquistato le classifiche, ma anche il rapporto umano tra i due protagonisti, le difficoltà degli inizi, le prime occasioni e la voglia di emergere. La serie mostra infatti il contesto sociale e culturale che ha contribuito alla nascita di brani diventati parte della memoria collettiva di milioni di italiani.

Due stagioni per raccontare la storia degli 883

Il progetto televisivo ha debuttato nel 2024 con la prima stagione di Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883.

Nel 2026 il racconto è proseguito con una seconda stagione intitolata Nord Sud Ovest Est, richiamando uno dei più celebri album pubblicati dal gruppo. Le due stagioni sono composte da otto episodi ciascuna e seguono l'evoluzione artistica e personale dei protagonisti.

Oltre a raccontare il successo discografico degli 883, la serie ricostruisce un periodo preciso della storia italiana, fatto di mode, amicizie, sogni e cambiamenti generazionali. È proprio questo intreccio tra vicende personali e musica a rendere il racconto coinvolgente sia per chi ha vissuto quegli anni sia per i più giovani che vogliono scoprire come è nato uno dei fenomeni più importanti del pop italiano.