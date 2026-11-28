Report e Allegro ma non troppo, anticipazioni 29 novembre: inchieste, ospiti e temi della serata

Domenica 29 novembre su Rai 3 tornano Report e Allegro ma non troppo. Tra inchieste su alimentazione, politica ed economia e il dibattito sulla longevità con Luca Barbareschi.

Domenica 29 novembre Rai 3 propone una lunga serata dedicata all'approfondimento con due programmi molto diversi tra loro, ma accomunati dall'obiettivo di analizzare temi di forte attualità. In prima serata andrà in onda una nuova puntata di Report, che continuerà a indagare questioni legate all'alimentazione, alla politica e all'economia italiana attraverso reportage e testimonianze raccolte sul campo. A seguire sarà la volta di Allegro ma non troppo, il late show di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi, che affronterà il tema della longevità tra interviste, riflessioni e confronti tra ospiti provenienti da mondi diversi.

Una serata che promette di alternare inchieste giornalistiche, analisi economiche e dibattiti culturali, offrendo al pubblico numerosi spunti di riflessione sui temi più discussi del momento.

Quali saranno le inchieste al centro della nuova puntata di Report? Chi saranno gli ospiti di Allegro ma non troppo? E quali temi animeranno la serata di Rai 3?

Report, dalle nuove verifiche sugli allevamenti all'inchiesta sui gadget politici

La nuova puntata di Report tornerà a occuparsi di una vicenda che ha fatto molto discutere nelle scorse settimane. L'inchiesta si concentrerà sugli sviluppi successivi ai servizi dedicati agli allevamenti collegati a uno dei principali produttori europei di uova, tra controlli delle autorità competenti, verifiche istituzionali e nuove informazioni raccolte dagli inviati della trasmissione.

Spazio anche a un reportage dedicato alla produzione dei gadget ufficiali di Fratelli d'Italia. L'inchiesta seguirà la filiera produttiva fino al Bangladesh, concentrandosi sulle condizioni di lavoro documentate negli stabilimenti coinvolti nella realizzazione del materiale destinato alla vendita. Nel corso della serata sarà trasmesso inoltre un approfondimento su Banca Progetto e sul sistema dei finanziamenti garantiti dallo Stato attraverso il Fondo per le piccole e medie imprese.

Dall'economia alla crisi di una storica azienda italiana

Tra i servizi previsti figura anche un'inchiesta dedicata alla parabola di una nota realtà imprenditoriale italiana del comparto alimentare. Il reportage ripercorrerà la crescita del gruppo, le difficoltà economiche emerse negli ultimi anni e le vicende che hanno accompagnato il progressivo peggioramento dei conti aziendali.

Attraverso documenti, testimonianze e ricostruzioni giornalistiche, Report proverà a spiegare come una delle aziende simbolo del Made in Italy sia arrivata a una situazione finanziaria particolarmente complessa, nonostante il rapporto consolidato con il mondo bancario e istituzionale.

Allegro ma non troppo, Luca Barbareschi parla di longevità

Al termine di Report, Rai 3 proporrà una nuova puntata di Allegro ma non troppo, il programma di Rai Cultura guidato da Luca Barbareschi.

L'appuntamento sarà dedicato al tema della longevità, affrontato attraverso un confronto tra esperti, giornalisti e protagonisti del dibattito pubblico. Ospiti principali della serata saranno Luca Ciarrocca e Camillo Ricordi, collegato dagli Stati Uniti, che offriranno riflessioni e analisi su uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni.

Come di consueto, il programma affronterà il tema con un linguaggio che unisce approfondimento e intrattenimento, alternando interviste, confronto di idee e momenti di spettacolo.

Gli ospiti della puntata

Accanto agli ospiti principali, nel corso della trasmissione condotta da Luca Barbareschi interverranno anche Michele Masneri, Christian Rocca, Andrea Carandini e Lucrezia Lugli, chiamati a offrire punti di vista differenti sul tema al centro della puntata.

Ad accompagnare il dibattito sarà inoltre la presenza della band dal vivo, elemento distintivo del programma che contribuisce a creare un'atmosfera capace di mescolare conversazione, musica e approfondimento. Una formula che continua a caratterizzare il format di seconda serata di Rai 3, sempre alla ricerca di nuove chiavi di lettura sui temi della contemporaneità.