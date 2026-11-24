Una Nessuna Centomila Una Nessuna Centomila, ospiti e anticipazioni del 25 novembre: da Laura Pausini a Ligabue sul palco con Fiorella Mannoia

Una Nessuna Centomila torna il 25 novembre su Rai 1. Ecco ospiti, anticipazioni e tutti gli artisti protagonisti dell'evento contro la violenza sulle donne.

Torna su Rai 1 uno degli appuntamenti musicali e sociali più importanti dell'anno. Una Nessuna Centomila andrà in onda mercoledì 25 novembre in prima serata, portando sul piccolo schermo l'evento che si è svolto all'Arena di Verona e che da anni sostiene la lotta contro la violenza sulle donne.

A guidare la serata saranno Fiorella Mannoia e Carlo Conti, affiancati da alcuni dei più grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano. Tra esibizioni, duetti inediti e momenti di riflessione, l'obiettivo sarà ancora una volta sensibilizzare il pubblico e sostenere concretamente i centri antiviolenza attivi sul territorio.

Chi saranno gli ospiti dell'evento? Quali artisti saliranno sul palco dell'Arena di Verona? E qual è il significato di Una Nessuna Centomila?

Una Nessuna Centomila, anticipazioni: tutti gli ospiti della serata

La quarta edizione di Una Nessuna Centomila vedrà alternarsi sul palco artisti appartenenti a generazioni e generi musicali diversi.

Tra gli ospiti attesi figurano Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta e Michele Bravi.

Non mancheranno inoltre ospiti dal mondo del cinema e della fiction come Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino, chiamati a sostenere il messaggio della manifestazione.

Una Nessuna Centomila, anticipazioni: il concerto dall'Arena di Verona

La serata trasmessa su Rai 1 è stata registrata il 21 settembre all'Arena di Verona e proporrà al pubblico esibizioni dal vivo, collaborazioni artistiche e duetti realizzati appositamente per l'evento.

La manifestazione è diventata negli anni uno dei simboli della sensibilizzazione contro la violenza di genere, unendo musica e impegno sociale in un unico grande spettacolo.

Dopo il successo delle precedenti edizioni tra Campovolo, Verona e Napoli, l'evento è tornato nell'anfiteatro veronese per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza e alle attività di prevenzione.

Il sostegno ai centri antiviolenza

Oltre all'aspetto artistico, Una Nessuna Centomila mantiene una forte finalità sociale. Grazie al pubblico presente all'Arena di Verona e al supporto dei partner dell'iniziativa, sono stati raccolti oltre 500 mila euro destinati alla Fondazione Una Nessuna Centomila e ai centri antiviolenza che operano sul territorio.

La fondazione, nata nel 2022, sostiene progetti dedicati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, promuovendo attività culturali, iniziative educative e percorsi di empowerment femminile.

Durante la messa in onda sarà inoltre possibile continuare a sostenere la causa attraverso il numero solidale 45580, attivo fino al 28 novembre per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza italiani.