Belve, torna Francesca Fagnani: grandi ritorni e novità Belve, ospiti e anticipazioni 24 novembre: ecco cosa cambia nella nuova stagione

Belve torna il 24 novembre su Rai 2 con Francesca Fagnani. Tra gli ospiti della prima puntata Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani.

L'attesa è finita per i fan di Belve. Il programma condotto da Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 da martedì 24 novembre con l'ottava stagione, pronta a riportare sul celebre sgabello alcuni dei personaggi più discussi e amati del panorama italiano.

Anche quest'anno la formula resterà invariata: interviste dirette, domande senza filtri e racconti personali che permetteranno al pubblico di scoprire aspetti inediti degli ospiti. Per la prima puntata la conduttrice ha scelto tre protagonisti provenienti da mondi molto diversi tra loro, dal calcio al cinema fino alla televisione.

Chi saranno i primi ospiti di Belve? Quali novità accompagneranno la nuova stagione? E perché Beppe Grillo e Roberto Vannacci non saranno tra gli intervistati?

Belve: Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani inaugurano la nuova stagione

Ad aprire la nuova edizione del programma saranno Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani, tre nomi annunciati direttamente da Francesca Fagnani. I tre protagonisti rappresentano mondi completamente differenti ma accomunati da una forte popolarità e da una storia personale capace di suscitare curiosità nel pubblico.

Da una parte ci sarà Totti, simbolo della Roma e del calcio italiano, dall'altra Favino, considerato uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico nazionale. Completa il trio Gemma Galgani, volto storico di Uomini e Donne e personaggio amatissimo dal pubblico televisivo. Come da tradizione, le interviste punteranno ad andare oltre l'immagine pubblica degli ospiti, affrontando carriera, vita privata e momenti più significativi del loro percorso.

Belve: Francesco Totti tra carriera, Ilary Blasi e vita dopo il calcio

La presenza di Francesco Totti è una delle più attese della prima puntata. L'ex capitano giallorosso, ritiratosi nel 2017 dopo aver trascorso l'intera carriera con la Roma, continua infatti a essere uno dei personaggi sportivi più seguiti d'Italia.

Negli ultimi anni, oltre ai ricordi legati alla sua avventura calcistica, ad attirare l'attenzione mediatica è stata soprattutto la separazione da Ilary Blasi, che ha monopolizzato cronaca rosa e televisioni. L'intervista con Francesca Fagnani potrebbe offrire nuovi spunti su alcuni dei passaggi più importanti della sua vita, anche se non sono state fornite anticipazioni sui temi che verranno affrontati.

Accanto a lui ci sarà Pierfrancesco Favino, protagonista di numerosi successi cinematografici italiani e internazionali, pronto a raccontarsi lontano dai personaggi interpretati sul grande schermo.

Belve: le novità della stagione e il retroscena su Grillo e Vannacci

Tra le novità della stagione 2026 ci sarà "Belve in prova", evoluzione dei tradizionali provini del programma. Questa volta a confrontarsi con le domande della conduttrice saranno persone comuni e non personaggi famosi.

Resterà invece confermato uno dei momenti più apprezzati dal pubblico: i fuori onda finali degli ospiti, diventati negli anni tra i contenuti più condivisi sui social.

Francesca Fagnani ha inoltre svelato alcuni retroscena su ospiti che non vedremo nel programma. La giornalista ha raccontato che Beppe Grillo avrebbe posto condizioni preventive sulle domande da affrontare durante l'intervista, richiesta che non è stata accettata. Diversa la situazione di Roberto Vannacci, la cui eventuale partecipazione sarebbe stata valutata ma poi accantonata per evitare che il programma assumesse una funzione promozionale.

L'appuntamento con la prima puntata di Belve è fissato per martedì 24 novembre in prima serata su Rai 2, con tre interviste che si preannunciano già tra le più seguite della stagione televisiva.