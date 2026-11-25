È sempre Cartabianca È sempre Cartabianca, anticipazioni 25 novembre: sicurezza nelle città e il caso De Gennaro

Le anticipazioni di È sempre Cartabianca del 25 novembre. Bianca Berlinguer affronta il tema della sicurezza, la morte di Gianni De Gennaro e il dibattito politico sul fascismo.

Nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, in onda mercoledì 25 novembre in prima serata su Retequattro. Anche questa settimana la trasmissione porterà al centro del dibattito alcuni dei temi più discussi dell'attualità italiana, tra cronaca, politica e sicurezza.

Nel corso della puntata si parlerà della crescente preoccupazione legata alla sicurezza nelle città italiane, con un'inchiesta dedicata ai quartieri dove aumentano paura e tensioni tra i cittadini. Spazio inoltre alla morte di Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia scomparso nei giorni scorsi, e al confronto politico sul fascismo, tornato al centro delle polemiche nelle ultime settimane.

Quali saranno i risultati dell'inchiesta sulla sicurezza urbana? Cosa emergerà dall'approfondimento sulla morte di Gianni De Gennaro? E quali temi animeranno il dibattito politico in studio?

È sempre Cartabianca, anticipazioni: la sicurezza nelle città italiane

La puntata del 25 novembre dedicherà un ampio spazio al tema della sicurezza urbana.

Attraverso un'inchiesta realizzata in alcuni quartieri italiani dove cresce il senso di insicurezza, il programma analizzerà le richieste dei cittadini e le possibili soluzioni al problema. Da una parte ci sono coloro che chiedono un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell'ordine, dall'altra emergono situazioni in cui alcuni residenti scelgono di intervenire direttamente per difendere il territorio.

Un confronto destinato ad affrontare uno dei temi più dibattuti del momento.

È sempre Cartabianca, anticipazioni: il focus sulla morte di Gianni De Gennaro

Nel corso della trasmissione verrà affrontata anche la vicenda legata alla morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia trovato senza vita nella sua abitazione in Maremma.

Il programma ripercorrerà la sua carriera istituzionale e gli ultimi sviluppi giudiziari che lo vedevano coinvolto nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D'Amelio.

L'approfondimento analizzerà una vicenda che ha profondamente colpito il mondo delle istituzioni e riacceso l'attenzione su una delle pagine più dolorose della storia italiana.

È sempre Cartabianca, anticipazioni: ospiti e dibattito sul fascismo

La serata si concentrerà inoltre sul confronto politico riguardante il fascismo, tornato al centro della discussione pubblica dopo una serie di dichiarazioni e accuse incrociate tra maggioranza e opposizione.

In studio saranno presenti diversi ospiti chiamati ad animare il dibattito e a commentare i principali temi della settimana. Tra questi figurano Al Bano, Nicola Fratoianni e Susanna Ceccardi.

Tra cronaca, politica e attualità, la nuova puntata di È sempre Cartabianca si prepara dunque a offrire un ampio approfondimento sui temi che stanno alimentando il confronto nel Paese.