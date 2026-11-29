Chi è Massimo Marino, il marito di Roberta Bruzzone: l'incontro, il matrimonio e la scelta di non avere figli

Chi è Massimo Marino? Tutto sul marito di Roberta Bruzzone, dalla carriera nelle forze dell'ordine alla storia d'amore con la criminologa e la decisione condivisa di non avere figli.

Quando si parla di Roberta Bruzzone, l'attenzione si concentra spesso sulla sua attività di criminologa, psicologa forense e volto televisivo. Più riservata, invece, è la vita privata della professionista, che da anni condivide il suo percorso con Massimo Marino, l'uomo che lei stessa ha definito in diverse occasioni come la persona che aspettava da tempo di incontrare.

La loro è una storia costruita lontano dai riflettori, fatta di complicità, passioni condivise e scelte affrontate insieme. Un rapporto che negli anni è diventato sempre più solido e che ha portato la coppia al matrimonio dopo un lungo periodo di frequentazione.

Chi è Massimo Marino? Come è nata la storia con Roberta Bruzzone? E perché la criminologa ha sempre difeso la scelta di non avere figli?

Chi è Massimo Marino e che lavoro fa il marito di Roberta Bruzzone

Massimo Marino lavora nelle forze dell'ordine e nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi professionali. Pur mantenendo un profilo molto discreto rispetto alla notorietà della moglie, è spesso comparso accanto a Roberta Bruzzone in occasioni pubbliche e sui social.

L'uomo ha sempre preferito restare lontano dal mondo dello spettacolo, scegliendo di proteggere la propria privacy. Nonostante ciò, la criminologa ha raccontato più volte alcuni aspetti della loro quotidianità, sottolineando il forte legame che li unisce.

Tra le passioni condivise dalla coppia ci sono i viaggi, le escursioni all'aria aperta e le vacanze in moto, attività che spesso li vedono protagonisti insieme.

La storia d'amore con Roberta Bruzzone

La relazione tra Roberta Bruzzone e Massimo Marino è iniziata dopo la conclusione del primo matrimonio della criminologa. Con il passare del tempo il loro rapporto si è consolidato fino alla decisione di sposarsi.

Nel corso delle interviste rilasciate negli anni, Bruzzone ha più volte parlato del marito con parole di grande stima e affetto, raccontando di aver trovato in lui una persona capace di comprenderla e sostenerla in ogni fase della vita.

La coppia ha costruito un equilibrio basato sulla condivisione e sulla reciproca fiducia, caratteristiche che hanno contribuito a rendere la loro relazione particolarmente stabile nel tempo.

La scelta di non avere figli

Uno degli argomenti affrontati più spesso da Roberta Bruzzone riguarda la decisione di non diventare madre. La criminologa ha sempre spiegato con grande sincerità di non aver mai sentito il desiderio di avere figli e di aver maturato questa convinzione in modo consapevole.

In diverse occasioni ha raccontato che questa posizione ha influito anche sulle sue relazioni passate, mentre con Massimo Marino ha trovato una piena sintonia su questo aspetto della vita familiare.

Per Bruzzone, la libertà di scegliere il proprio percorso personale rappresenta un valore fondamentale. Una convinzione che continua a condividere pubblicamente, sostenendo l'importanza di rispettare ogni scelta individuale senza pregiudizi o pressioni sociali.

Oggi Roberta Bruzzone e Massimo Marino continuano a vivere il loro rapporto lontano dalle cronache mondane, dividendosi tra lavoro, passioni comuni e momenti trascorsi insieme, in una relazione che dura ormai da diversi anni.