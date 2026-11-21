Gianni De Gennaro, chi era l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, chi era l'ex capo della Polizia trovato morto: dalla lotta alla mafia ai vertici dello Stato

È morto Gianni De Gennaro, storico ex capo della Polizia. Dalla collaborazione con Giovanni Falcone alla guida dei servizi segreti e di Leonardo: la carriera e la vita privata.

L'Italia perde una delle figure più influenti delle istituzioni degli ultimi decenni. Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e protagonista della lotta alla criminalità organizzata, è stato trovato morto nella sua casa di campagna. Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa, la vicenda sarebbe maturata in un momento particolarmente delicato della sua vita, segnato dall'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D'Amelio.

Per oltre mezzo secolo De Gennaro ha ricoperto incarichi di primo piano nelle istituzioni italiane, lavorando accanto a magistrati simbolo della lotta alla mafia e assumendo ruoli centrali nella sicurezza nazionale. Ma chi era Gianni De Gennaro e quale eredità lascia al Paese?

Chi era Gianni De Gennaro

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, Gianni De Gennaro entrò in Polizia nel 1973 dopo la laurea in Giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma. Nel corso della sua lunga carriera diventò una delle personalità più influenti degli apparati di sicurezza italiani.

Soprannominato "lo squalo" per il rigore e la determinazione mostrati nelle attività investigative, fu promosso due volte per meriti straordinari grazie ai risultati ottenuti in importanti operazioni di polizia e nel contrasto alla criminalità organizzata.

Gianni De Gennaro e la lotta alla mafia con Giovanni Falcone

Una parte fondamentale della carriera di Gianni De Gennaro è legata al lavoro svolto insieme a Giovanni Falcone.

Per anni partecipò a complesse indagini internazionali contro Cosa Nostra e seguì nel 1984 l'estradizione dal Brasile del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, figura chiave per la stagione dei maxiprocessi contro la mafia.

Successivamente guidò la Direzione Investigativa Antimafia e contribuì a numerose operazioni che rafforzarono l'azione dello Stato contro le organizzazioni criminali.

Dai vertici della Polizia ai servizi segreti

Nel 2000 venne nominato capo della Polizia, incarico che mantenne per sette anni, attraversando alcune delle stagioni più delicate della sicurezza pubblica italiana.

Terminata l'esperienza al vertice della Polizia di Stato, continuò a ricoprire ruoli istituzionali di primo piano. Fu direttore del DIS, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e presidente del gruppo Leonardo. Negli ultimi anni aveva inoltre assunto incarichi nel settore privato e nel mondo dei think tank strategici.

La moglie e i figli di Gianni De Gennaro

A differenza della sua intensa attività pubblica, la vita privata di Gianni De Gennaro è sempre rimasta lontana dai riflettori.

Le informazioni pubbliche confermano che era sposato e padre di due figli, ma i nomi dei familiari non sono mai stati divulgati. Nel corso della sua carriera ha sempre mantenuto una netta separazione tra dimensione istituzionale e sfera personale, evitando qualsiasi esposizione mediatica della famiglia.

È invece noto che il fratello minore, Andrea De Gennaro, ha ricoperto il prestigioso ruolo di comandante generale della Guardia di Finanza.

Le ultime vicende giudiziarie e la notizia della morte

Negli ultimi giorni il nome di Gianni De Gennaro era tornato al centro dell'attualità per l'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D'Amelio. La vicenda riguardava accertamenti e attività investigative che avevano riportato l'attenzione pubblica su una delle stagioni più controverse della storia italiana recente.

Nella mattinata del 21 novembre è arrivata la notizia della sua morte. Secondo le prime informazioni diffuse dalla stampa nazionale, l'ex capo della Polizia è stato trovato senza vita nella sua casa di campagna dopo l'allarme lanciato dai familiari. Diverse testate riferiscono che sarebbe stato particolarmente provato dagli sviluppi dell'inchiesta in corso.

Con la scomparsa di Gianni De Gennaro si chiude il percorso di uno dei protagonisti più influenti delle istituzioni italiane degli ultimi cinquant'anni, figura che ha attraversato da protagonista alcune delle pagine più importanti e controverse della storia della Repubblica.