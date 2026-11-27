Ok, il Prezzo è Giusto Ok, il Prezzo è Giusto cambia valletta: Megan Ria al posto di Lisa Bassi e Miriana D'Agostino

Colpo di scena a pochi giorni dal debutto di Ok, il Prezzo è Giusto. Megan Ria sarebbe stata scelta per affiancare Ilary Blasi al posto di Lisa Bassi e Miriana D'Agostino.

Mancano pochi giorni al debutto della nuova edizione di Ok, il Prezzo è Giusto, lo storico game show che tornerà su Canale 5 dal 7 dicembre con la conduzione di Ilary Blasi. Proprio mentre cresce l'attesa per il ritorno del programma, emergono nuovi retroscena sulla composizione del cast che affiancherà la conduttrice.

Secondo le ultime indiscrezioni, la produzione avrebbe infatti cambiato idea all'ultimo momento sulla scelta delle vallette. Se inizialmente i nomi più accreditati sembravano essere quelli di Lisa Bassi e Miriana D'Agostino, nelle ultime ore sarebbe emersa la candidatura di Megan Ria, ballerina e volto noto del pubblico televisivo.

Perché Mediaset avrebbe scelto Megan Ria? Chi sono le candidate rimaste escluse? E cosa sappiamo del nuovo cast di Ok, il Prezzo è Giusto?

Megan Ria verso Ok, il Prezzo è Giusto

A pochi giorni dall'esordio del programma, Megan Ria sarebbe diventata la favorita per il ruolo di valletta accanto a Ilary Blasi.

La ballerina, classe 2004, è nota al pubblico per le partecipazioni ad Amici, Pechino Express e Grande Fratello Vip. Proprio l'esperienza nel reality avrebbe contribuito ad aumentare la sua popolarità, mostrando un carattere pacato e lontano dalle polemiche che spesso animano la televisione.

Secondo le indiscrezioni, sarebbe stato proprio questo profilo a convincere i responsabili del programma, orientati verso una figura capace di adattarsi a un format familiare e rivolto a un pubblico trasversale.

Fuori Lisa Bassi e Miriana D'Agostino

Il possibile arrivo di Megan Ria avrebbe comportato l'esclusione di due candidate che sembravano ormai vicinissime all'ingresso nel cast.

Tra queste c'è Miriana D'Agostino, che nei giorni scorsi ha raccontato come la sua partecipazione fosse stata inizialmente confermata e come avesse già iniziato il percorso di preparazione in vista delle registrazioni. La modella ha spiegato di aver ricevuto successivamente la comunicazione di una diversa scelta editoriale da parte della produzione.

Fuori dai giochi anche Lisa Bassi, altro nome che nelle settimane precedenti era stato accostato con insistenza al programma.

Il ritorno di Ok, il Prezzo è Giusto con Ilary Blasi

La nuova edizione del game show debutterà il 7 dicembre nello spazio del preserale di Canale 5.

Per Mediaset si tratta di una scommessa importante che punta a riportare in televisione uno dei format più popolari della storia della tv italiana. Alla guida ci sarà Ilary Blasi, chiamata a raccogliere l'eredità di un programma che negli anni ha conquistato diverse generazioni di telespettatori.

Nelle ultime ore la conduttrice ha iniziato a mostrare sui social le prime immagini dello studio, caratterizzato da scenografie colorate e da un'atmosfera che richiama lo spirito originale del format. Resta ora da capire quando arriveranno le conferme definitive sul cast che accompagnerà il ritorno di Ok, il Prezzo è Giusto sul piccolo schermo.