Stefano Dominella, chi è l'ex compagno di Guillermo Mariotto Stefano Dominella, chi è l'ex compagno di Guillermo Mariotto: carriera, vita privata e il loro legame

Chi è Stefano Dominella? Dalla Maison Gattinoni alla lunga storia d'amore con Guillermo Mariotto: età, carriera e vita privata di uno dei nomi più importanti della moda italiana.

Negli ultimi giorni il nome di Stefano Dominella è tornato a occupare le pagine della cronaca rosa e televisiva per alcune dichiarazioni dedicate a Guillermo Mariotto, stilista e storico giudice di Ballando con le Stelle. Per molti, però, Dominella non è soltanto l'ex compagno di Mariotto, ma una delle figure più influenti della moda italiana degli ultimi decenni.

Manager, imprenditore e dirigente del settore fashion, ha contribuito alla crescita della Maison Gattinoni e ha ricoperto importanti ruoli istituzionali nel mondo dell'alta moda. Ma chi è davvero Stefano Dominella? Quanti anni ha e come ha costruito la sua carriera? Qual è stato il rapporto con Guillermo Mariotto che ha segnato una parte importante della sua vita privata?

Chi è Stefano Dominella: età e carriera nella moda italiana

Stefano Dominella è nato ad Ancona nel 1952 e ha costruito una carriera che lo ha portato ai vertici del settore moda italiano. Dopo la formazione all'Istituto Marangoni di Milano, ha iniziato a lavorare negli anni Settanta nell'ufficio stile della stilista Mila Schön, una delle firme più prestigiose del Made in Italy.

Successivamente si è trasferito a Roma, dove ha collaborato con la maison di Valentino, occupandosi del coordinamento delle collezioni prêt-à-porter. La svolta professionale è arrivata però con Gattinoni, marchio al quale ha legato gran parte della sua carriera. Insieme a Raniero Gattinoni ha lavorato al rilancio del brand, contribuendo alla sua espansione sui mercati internazionali.

Nel corso degli anni è diventato presidente della Maison Gattinoni Couture, presidente di AltaRoma e membro del Consiglio Direttivo della Camera Nazionale della Moda Italiana, assumendo un ruolo centrale nella promozione dell'alta moda italiana nel mondo.

Stefano Dominella e Guillermo Mariotto: una storia durata sedici anni

Oltre alla notorietà professionale, il nome di Stefano Dominella è spesso associato a quello di Guillermo Mariotto.

I due si sono conosciuti negli anni Ottanta e hanno vissuto una relazione sentimentale durata circa sedici anni. Una storia importante che ha unito vita privata e lavoro, dal momento che i loro percorsi professionali si sono incrociati anche all'interno della Maison Gattinoni. Dopo la scomparsa di Raniero Gattinoni, fu infatti proprio Dominella a scegliere Mariotto come nuovo direttore creativo della maison.

Nonostante la separazione, il loro rapporto non si è mai interrotto. Negli anni hanno mantenuto una forte amicizia e una stima reciproca che continua ancora oggi. Lo stesso Dominella ha raccontato in diverse occasioni di considerare Mariotto una delle persone più importanti della sua vita, descrivendolo come un uomo sensibile, generoso e profondamente legato al proprio lavoro.

Cosa fa oggi Stefano Dominella

Oggi Stefano Dominella continua a essere un punto di riferimento nel panorama della moda italiana. Oltre ai suoi incarichi manageriali, è impegnato nella formazione dei giovani professionisti del settore attraverso collaborazioni con università, accademie e istituti specializzati.

Nel corso della sua lunga carriera ha promosso numerosi progetti culturali e iniziative dedicate alla valorizzazione dell'artigianato e del Made in Italy, confermandosi una delle personalità più autorevoli del settore fashion.

Pur mantenendo uno stile riservato, il manager continua a essere una figura molto ascoltata negli ambienti della moda e dello spettacolo. E il suo legame con Guillermo Mariotto, tra affetto, amicizia e collaborazione professionale, resta uno degli aspetti più conosciuti e curiosi della sua vita privata.