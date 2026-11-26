Splendida Cornice Splendida Cornice, ospiti e anticipazioni del 26 novembre: da Ficarra e Picone a Serena Rossi

Splendida Cornice torna il 26 novembre su Rai 3 con Geppi Cucciari. Tra gli ospiti Ficarra e Picone, Serena Rossi, Luca Barbarossa e Tanita Tikaram.

Nuovo appuntamento con Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda giovedì 26 novembre alle 21.15 su Rai 3. Anche questa settimana la trasmissione proporrà un mix di spettacolo, musica, cultura e attualità, alternando momenti leggeri ad altri dedicati alla riflessione.

Tra gli ospiti più attesi figurano il duo comico formato da Ficarra e Picone, pronti a presentare il film La notte delle fragole, e Serena Rossi, protagonista della fiction di Rai 1 La famiglia Panini - L'avventura delle figurine. Non mancheranno inoltre esibizioni musicali, approfondimenti culturali e un momento dedicato alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Chi saranno gli ospiti della puntata? Quali performance andranno in scena? E quali temi verranno affrontati nel corso della serata?

Splendida Cornice, ospiti e anticipazioni: da Ficarra e Picone a Serena Rossi

Tra i protagonisti della serata ci saranno Salvatore Ficarra e Valentino Picone, che racconteranno il loro nuovo film La notte delle fragole, in uscita nelle sale dal 26 novembre.

Accanto a loro arriverà in studio anche Serena Rossi, impegnata nella promozione della serie Rai 1 La famiglia Panini - L'avventura delle figurine, tra i titoli più attesi della stagione televisiva.

Come sempre, il cast degli ospiti potrebbe arricchirsi ulteriormente nelle ore che precedono la messa in onda con eventuali aggiornamenti comunicati dalla produzione.

Splendida Cornice, ospiti e anticipazioni: musica e spettacolo in studio

Ampio spazio sarà dedicato alla musica. Ospite della puntata sarà Luca Barbarossa, che presenterà il nuovo album Pepita e la rivoluzione, in uscita il 27 novembre, e si esibirà insieme a Geppi Cucciari sulle note de La prima cosa bella.

Attesa inoltre l'esibizione della cantautrice britannica Tanita Tikaram, che interpreterà uno dei suoi brani più celebri, Twist in My Sobriety.

Nel corso della serata troverà spazio anche la danza grazie alla partecipazione del ballerino olandese Toon Lobach, protagonista della coreografia Prodigal Self, oltre all'intervento dello scrittore e giornalista Edoardo Camurri.

Splendida Cornice, ospiti e anticipazioni: il ricordo delle vittime e i "competenti"

Nella settimana dedicata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la trasmissione proporrà un momento di riflessione con Marina Senesi, che leggerà alcuni brani tratti dallo spettacolo Doppio taglio, dedicato al modo in cui i media raccontano la violenza di genere. L'accompagnamento musicale sarà affidato al pianoforte di Tanita Tikaram.

Torneranno inoltre i "competenti" della trasmissione: l'ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, l'avvocata Ester Viola, la psicoterapeuta Patrizia Pietropaolo e il giornalista esperto di cybersecurity Riccardo Meggiato.

A completare la puntata ci saranno gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, Alessandro Arcodia e la musica dal vivo della band guidata da Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista dei Lunapop e collaboratore di Cesare Cremonini.

L'elenco degli ospiti è in aggiornamento e potrebbe arricchirsi con ulteriori presenze prima della messa in onda della puntata.