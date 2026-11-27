Quarto Grado Quarto Grado, ospiti e anticipazioni del 27 novembre: spazio alla testimonianza del padre di Giulia Tramontano

Quarto Grado torna venerdì 27 novembre su Retequattro con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro il caso Garlasco, Yara Gambirasio e la testimonianza di Franco Tramontano.

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento e cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda venerdì 27 novembre alle 21.30 su Retequattro. Anche questa settimana la trasmissione seguirà alcuni dei casi giudiziari e di cronaca nera che continuano ad alimentare il dibattito pubblico, con ospiti, testimonianze e aggiornamenti dagli investigatori e dai protagonisti delle vicende.

Dall'inchiesta sul delitto di Garlasco alle iniziative della difesa di Massimo Bossetti nel caso Yara Gambirasio, fino alla testimonianza di Franco Tramontano a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la puntata promette numerosi approfondimenti.

Quali novità emergeranno sul caso Garlasco? A che punto è la richiesta di revisione del processo Bossetti? E quali temi saranno affrontati nel corso della serata?

Quarto Grado, ospiti e anticipazioni: focus sul caso Garlasco

Al centro della puntata ci sarà nuovamente il caso Garlasco, uno dei fatti di cronaca più discussi degli ultimi anni.

Ospite in studio sarà Roberto Pennini, ex maresciallo dei Carabinieri che intervenne nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007 e che fu tra i primi a documentare la scena con fotografie e rilievi. L'attenzione resterà inoltre concentrata sull'inchiesta parallela relativa alla presunta corruzione e sui possibili sviluppi che potrebbero interessare la posizione di Andrea Sempio.

Nel corso della trasmissione interverranno anche gli avvocati Angela Taccia, Liborio Cataliotti e Massimo Lovati, chiamati ad analizzare gli ultimi sviluppi dell'indagine.

Quarto Grado, il caso Yara Gambirasio

Ampio spazio sarà dedicato anche all'omicidio di Yara Gambirasio.

La trasmissione approfondirà le iniziative promosse dalla difesa di Massimo Bossetti per ottenere la revisione del processo. Un tema che continua a suscitare interesse e dibattito a distanza di anni dalla sentenza definitiva.

A commentare la situazione saranno l'avvocato Claudio Salvagni e il consulente della difesa Marzio Capra, che illustreranno le ragioni e gli elementi alla base delle nuove richieste avanzate dalla difesa.

La testimonianza di Franco Tramontano

A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il programma ospiterà la testimonianza di Franco Tramontano, padre di Giulia Tramontano, la giovane uccisa a Senago nel maggio 2023 mentre era incinta del figlio Thiago.

La puntata seguirà inoltre gli ultimi aggiornamenti relativi ai casi delle donne avvelenate da ricina e di Pamela Genini, altre vicende che continuano ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica.

Tra gli ospiti annunciati figurano inoltre Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Gabriella Marano, Paolo Reale e Massimo Picozzi, che contribuiranno all'analisi dei temi affrontati nel corso della serata.