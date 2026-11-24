Chi l'ha visto? Chi l'ha visto, anticipazioni 25 novembre: anoressia online, il caso Federica Torzullo e Palmina Martinelli

Le anticipazioni di Chi l'ha visto? del 25 novembre. Al centro della puntata l'anoressia sui social, il caso Federica Torzullo e la morte di Palmina Martinelli.

Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma di approfondimento e cronaca condotto da Raffaella Griggi, in onda mercoledì 25 novembre alle 21.15 su Rai 3. La trasmissione tornerà ad affrontare casi che continuano a interrogare l'opinione pubblica, alternando testimonianze dirette, richieste di verità e storie che hanno segnato la cronaca italiana.

Tra i temi principali della serata ci sarà il delicato fenomeno dell'anoressia e il ruolo che il web può avere nel favorire o aggravare i disturbi alimentari. Ampio spazio sarà dedicato inoltre al caso di Federica Torzullo, mentre la trasmissione tornerà a occuparsi della vicenda di Palmina Martinelli, a 45 anni dalla sua tragica morte.

Quali pericoli si nascondono dietro l'anoressia online? Quali interrogativi restano aperti sul caso Federica Torzullo? E cosa emerge oggi dalla storia di Palmina Martinelli?

Chi l'ha visto?, anticipazioni: il focus sui rischi dell'anoressia in rete

Le anticipazioni della puntata del 25 novembre rivelano un ampio approfondimento dedicato all'anoressia e all'influenza che internet può esercitare sulle persone più fragili.

Nel corso della trasmissione interverranno giovani che stanno cercando di uscire da una spirale che può avere conseguenze gravissime sulla salute. Attraverso le loro testimonianze verrà affrontato il tema dei contenuti online che possono contribuire ad alimentare comportamenti pericolosi e disturbi alimentari.

L'obiettivo sarà quello di sensibilizzare il pubblico su una realtà che coinvolge sempre più famiglie e che continua a preoccupare gli esperti.

Chi l'ha visto?, anticipazioni: il caso Federica Torzullo

La puntata dedicherà ampio spazio anche alla vicenda di Federica Torzullo, considerata il primo femminicidio del 2026.

È in corso il processo nei confronti del marito, accusato di aver ucciso la donna perché non accettava la fine del matrimonio e la separazione. In studio sarà presente la madre di Federica, che continua a chiedere di fare piena luce su quanto accaduto.

Secondo la famiglia, infatti, resterebbero ancora aspetti poco chiari e interrogativi che meritano risposte definitive per ricostruire completamente quella tragica notte.

Il mistero di Palmina Martinelli

Tra i casi affrontati nella serata ci sarà anche quello di Palmina Martinelli, morta a soli 14 anni dopo giorni di agonia a causa delle gravissime ustioni riportate.

In studio sarà presente la storica inviata Paola Grauso, che ha seguito la vicenda per molti anni e ripercorrerà tutte le tappe di una storia segnata da silenzi, omertà e lunghi percorsi giudiziari.

Sono trascorsi 45 anni dai fatti e oggi è stato accertato che non si trattò di una tragedia accidentale ma di un omicidio. Resta però ancora senza risposta una domanda fondamentale: chi ha ucciso Palmina? Come sempre, non mancheranno inoltre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni dei telespettatori su persone scomparse o in difficoltà.