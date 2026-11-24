Pierfrancesco Favino, chi è la compagna Anna Ferzetti e chi sono le figlie Greta e Lea

Chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino? Ecco cosa sappiamo sulla loro storia d’amore e sulle figlie Greta e Lea, che hanno già mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Da oltre vent'anni Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti formano una delle coppie più solide e riservate del cinema italiano. Entrambi attori molto apprezzati dal pubblico, hanno costruito una famiglia lontana dal gossip e dall'eccessiva esposizione mediatica, mantenendo sempre una netta separazione tra vita privata e carriera professionale.

Dal loro amore sono nate due figlie, Greta e Lea Favino, che negli ultimi anni hanno iniziato ad avvicinarsi al mondo della recitazione seguendo le orme dei genitori. Nonostante la giovane età, entrambe hanno già avuto alcune esperienze davanti alle telecamere e continuano a coltivare la passione per il cinema accanto agli studi.

Chi è Anna Ferzetti? Quanti anni hanno Greta e Lea Favino? E cosa sappiamo della famiglia dell'attore romano?

Anna Ferzetti, la carriera e la storia d'amore con Pierfrancesco Favino

Anna Ferzetti è nata a Roma il 24 dicembre 1982 ed è figlia dell'attrice Claudia Verdini e dell'attore Pasquale Ferzetti. Cresciuta in una famiglia legata al mondo dello spettacolo, ha costruito una carriera tra cinema, fiction e teatro, affermandosi come una delle attrici più apprezzate della sua generazione.

La storia con Pierfrancesco Favino dura da oltre vent'anni. I due si sono conosciuti all'inizio degli anni Duemila e da allora non si sono più lasciati. Pur non essendosi mai sposati, hanno sempre dichiarato di aver trovato il loro equilibrio come coppia, scegliendo di vivere il rapporto lontano dai riflettori e dalle cronache rosa.

Greta Favino, chi è la figlia maggiore dell'attore

Nata nel 2006, Greta Favino è la primogenita della coppia. Fin da giovanissima ha mostrato interesse per la recitazione e nel 2020 ha debuttato nel film Maledetta Primavera.

Successivamente ha preso parte ad altri progetti come I peggiori giorni e Call My Agent Italia, dimostrando di voler seguire il percorso artistico dei genitori. Nonostante le prime esperienze professionali, Greta continua a mantenere uno stile di vita molto riservato e lontano dall'eccessiva esposizione mediatica.

Lea Favino, età e curiosità sulla figlia minore di Pierfrancesco Favino

Lea Favino, nata nel 2013, è la più piccola della famiglia. Anche lei ha già avuto una prima esperienza davanti alle telecamere grazie al film Padrenostro, dove interpretava la figlia del personaggio interpretato dal padre.

Successivamente è apparsa insieme alla sua famiglia in Call My Agent Italia. Pur mostrando una naturale familiarità con il mondo dello spettacolo, continua a dedicarsi principalmente alla scuola e alla sua crescita personale. Come la sorella Greta, sta affrontando il rapporto con la notorietà con grande naturalezza, sempre sostenuta dai genitori.