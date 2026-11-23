Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti 23 novembre Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti 23 novembre: il caso Gianni De Gennaro e le rivelazioni del figlio di un fondatore di Hamas

Le anticipazioni di Quarta Repubblica del 23 novembre. Nicola Porro torna sul caso Gianni De Gennaro e ospita Mosab Hassan Yousef, figlio di uno dei fondatori di Hamas.

Nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, in onda lunedì 23 novembre in prima serata su Rete 4. Anche questa settimana la trasmissione affronterà alcuni dei temi più discussi dell'attualità italiana e internazionale, tra inchieste, testimonianze e ospiti di primo piano.

Al centro della puntata ci saranno gli approfondimenti sulla morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e dei Servizi, e un nuovo focus sul delitto di Garlasco. Spazio inoltre alla seconda parte dell'intervista esclusiva a Mosab Hassan Yousef, noto come il "Principe verde" e figlio di uno dei fondatori di Hamas.

Quali aspetti verranno approfonditi sul caso Gianni De Gennaro? Cosa racconterà Mosab Hassan Yousef? E quali nuovi elementi emergeranno sul delitto di Garlasco?

Quarta Repubblica: riflettori puntati sul caso Gianni De Gennaro

Uno dei temi principali della serata sarà dedicato alla morte di Gianni De Gennaro, figura storica delle istituzioni italiane ed ex capo della Polizia.

La trasmissione proporrà un approfondimento sulle circostanze della vicenda e sugli sviluppi dell'inchiesta che vedeva coinvolto l'ex prefetto nell'ambito delle indagini della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D'Amelio. Attraverso documenti, testimonianze e analisi, il programma ripercorrerà una delle vicende che hanno acceso il dibattito pubblico negli ultimi giorni.

L'obiettivo sarà quello di ricostruire il contesto investigativo e i principali elementi al centro dell'attenzione degli inquirenti.

Le nuove rivelazioni di Mosab Hassan Yousef

Nel corso della puntata andrà in onda la seconda parte dell'intervista a Mosab Hassan Yousef, conosciuto a livello internazionale come il "Principe verde".

Figlio di Sheikh Hassan Yousef, tra i fondatori di Hamas, Mosab Hassan Yousef racconterà la propria esperienza personale e offrirà il suo punto di vista sulle dinamiche che riguardano il Medio Oriente e il terrorismo internazionale.

L'intervista rappresenterà uno dei momenti più attesi della serata e consentirà di approfondire temi di grande rilevanza geopolitica.

Quarta Repubblica: nuovo focus sul delitto di Garlasco

La puntata tornerà inoltre ad occuparsi del delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni.

Nel dibattito verranno affrontati gli sviluppi che riguardano le posizioni di Andrea Sempio e Alberto Stasi, con un confronto sulle aspettative e sugli scenari futuri. Spazio anche al tema delle prime indagini del 2007 e alle criticità emerse nel corso degli anni.

Tra gli ospiti che prenderanno parte alla trasmissione figurano Alessandro Sallusti, Bruno Vespa, Eshkol Nevo, Daniele Capezzone, Michele Silenzi e Hoara Borselli, chiamati ad animare il confronto sui principali temi al centro della puntata.