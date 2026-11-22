Barbara Foria, chi è la comica napoletana Barbara Foria, chi è: dalla laurea in Giurisprudenza al successo tra tv e teatro

Chi è Barbara Foria? Dalla laurea in Giurisprudenza alla carriera tra teatro, televisione e radio. Ecco età, carriera e curiosità sulla comica napoletana.

Volto amatissimo della comicità italiana, Barbara Foria è riuscita negli anni a costruire una carriera tra televisione, radio, cinema e teatro, conquistando il pubblico grazie alla sua ironia e alla capacità di raccontare con leggerezza temi legati alla quotidianità e ai rapporti umani.

Prima di diventare un'artista affermata, però, la sua strada sembrava destinata a prendere una direzione completamente diversa. Dopo la laurea in Giurisprudenza, infatti, ha scelto di abbandonare il percorso professionale nel mondo forense per seguire la passione per la comicità e lo spettacolo. Chi è Barbara Foria? Quanti anni ha? Come è iniziata la sua carriera in televisione e quali sono i programmi che l'hanno resa famosa?

Chi è Barbara Foria: età, studi e origini

Barbara Foria è nata nel 1975 in Campania. Alcune fonti indicano Napoli come luogo di nascita, mentre altre fanno riferimento a Pomigliano d'Arco, città alla quale è particolarmente legata.

Prima di entrare nel mondo dello spettacolo ha intrapreso un percorso accademico molto diverso da quello artistico. Si è infatti laureata in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli e per un periodo ha valutato la possibilità di esercitare la professione forense.

Successivamente ha deciso di seguire la sua vera passione, lasciando il diritto per dedicarsi completamente alla comicità, al teatro e alla televisione.

Da Colorado alla tv: la carriera di Barbara Foria

Gli esordi televisivi di Barbara Foria risalgono ai primi anni Duemila, quando prende parte a diversi programmi comici e di intrattenimento.

Nel corso della sua carriera ha lavorato in trasmissioni come Pirati Show, La sai l'ultima?, produzioni targate Rai, La7 e Comedy Central, fino a conquistare una crescente popolarità grazie agli spettacoli teatrali che l'hanno portata in tournée in tutta Italia.

La definitiva consacrazione televisiva arriva con Colorado, programma del quale è stata uno dei volti più riconoscibili per diversi anni. Successivamente ha partecipato a trasmissioni come Quelli che il calcio, Only Fun, La Vita in Diretta e LOL - Chi ride è fuori, consolidando la propria presenza nel panorama della comicità italiana.

Dal 2015 è inoltre tra le voci di RTL 102.5, dove conduce il programma Chi c'è c'è, chi non c'è non parla.

Teatro, cinema e i successi degli ultimi anni

Parallelamente alla televisione, Barbara Foria ha sviluppato una intensa attività teatrale che rappresenta ancora oggi uno degli aspetti principali della sua carriera.

Tra gli spettacoli più apprezzati figurano Sto matrimonio non s'ha da fare, Meglio un uomo oggi che un marito domani, Euforia e Basta un filo di rossetto, produzione con la quale continua a girare i teatri italiani.

Non sono mancate nemmeno esperienze nel cinema e nelle fiction televisive. Ha recitato in film come Natale da chef, Chi ha rapito Jerry Calà? e Il mio regno per una farfalla, oltre a comparire in serie di successo come Un passo dal cielo e Mina Settembre.

Grazie alla sua versatilità tra palcoscenico, televisione e radio, Barbara Foria è oggi una delle artiste più conosciute e apprezzate della comicità italiana contemporanea.