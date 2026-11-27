Ciao Maschio e Bar Centrale Ciao Maschio e Bar Centrale, anticipazioni 28 novembre: Eugenio Finardi ospite di Nunzia De Girolamo

Sabato 28 novembre tornano Ciao Maschio e Bar Centrale. Ospiti Eugenio Finardi, Edoardo Tavassi e Antonio Mezzancella, mentre Elisa Isoardi racconta il borgo di Tatti.

Sabato 28 novembre la programmazione di Rai 1 propone due appuntamenti dedicati all'intrattenimento e ai racconti del territorio. Nel pomeriggio torna Bar Centrale, il people show condotto da Elisa Isoardi che questa settimana farà tappa a Tatti, suggestivo borgo medievale della Maremma toscana. A seguire spazio a Ciao Maschio, il programma guidato da Nunzia De Girolamo che accoglierà protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo e della televisione.

Tra gli ospiti più attesi figurano Eugenio Finardi, Edoardo Tavassi e Antonio Mezzancella, mentre Bar Centrale continuerà il suo viaggio tra storie, tradizioni e comunità italiane.

Chi saranno gli ospiti di Ciao Maschio? Quale borgo sarà protagonista di Bar Centrale? E quali storie accompagneranno il pubblico nel corso della giornata?

Ciao Maschio: Eugenio Finardi protagonista della nuova puntata

Nuovo appuntamento con Ciao Maschio, in onda sabato 28 novembre alle 17.05 su Rai 1. Nunzia De Girolamo accoglierà in studio Eugenio Finardi, protagonista dell'intervista centrale della puntata.

Accanto al cantautore saranno presenti anche Edoardo Tavassi e Antonio Mezzancella, pronti a raccontare curiosità, esperienze personali e momenti significativi delle rispettive carriere.

Tornerà inoltre la tradizionale "Comitiva", composta questa settimana da Sergio Assisi, Francesco Arienzo e Luca Tommassini, che contribuiranno al confronto sui temi affrontati nel corso della trasmissione.

Bar Centrale fa tappa a Tatti, il borgo dei sognatori

Alle 14.00 su Rai 1 Elisa Isoardi guiderà una nuova puntata di Bar Centrale, il programma che racconta l'Italia attraverso le storie delle sue comunità.

L'inviato Lorenzo Branchetti sarà collegato da Tatti, borgo medievale della Maremma grossetana e frazione di Massa Marittima. Con poco più di duecento abitanti, il paese viene spesso definito il "borgo dei sognatori" grazie ai progetti di rinascita e valorizzazione portati avanti dai residenti.

Tra testimonianze e racconti, la trasmissione offrirà uno spaccato di vita quotidiana che mette al centro persone, tradizioni e senso di comunità.

Gli ospiti fissi di Bar Centrale

Nello studio che richiama l'atmosfera di un tradizionale bar di paese, Elisa Isoardi sarà affiancata dagli ospiti fissi Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Francesco Giubilei.

Previsto anche il contributo di Davide Rondoni, che commenterà i principali temi dell'attualità con il suo consueto punto di vista.

Tra interviste, racconti e storie provenienti dai territori, il sabato pomeriggio di Rai 1 continuerà così a unire intrattenimento e approfondimento, portando sul piccolo schermo volti noti e realtà locali da scoprire.