Zecchino d'Oro 2026, anticipazioni finale 4 dicembre Zecchino d'Oro 2026, anticipazioni 4 dicembre: ecco gli ospiti della giuria VIP

Le anticipazioni della finale dello Zecchino d'Oro 2026 su Rai 1. Carlo Conti guiderà la serata con una giuria VIP ricca di volti amatissimi dal pubblico.

Sale l'attesa per la finale dello Zecchino d'Oro 2026, in programma venerdì 4 dicembre in prima serata su Rai 1. Anche quest'anno sarà Carlo Conti a guidare la storica manifestazione canora dedicata ai più piccoli, giunta alla sua 69esima edizione. La serata conclusiva promette emozioni, musica e spettacolo, con i 14 brani finalisti pronti a contendersi la vittoria davanti al pubblico e alle giurie chiamate a esprimere il proprio voto.

Per questa edizione ci sarà anche una novità importante, con la finale che si svolgerà eccezionalmente negli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Nel frattempo sono stati svelati i nomi degli ospiti che faranno parte della prestigiosa giuria VIP chiamata a valutare le esibizioni dei giovani concorrenti.

Chi sono gli ospiti della finale dello Zecchino d'Oro 2026? Perché la manifestazione si sposterà a Roma? E come verrà scelto il brano vincitore della competizione?

Zecchino d'Oro 2026: Carlo Conti conduce la finale da Roma

La finalissima dello Zecchino d'Oro 2026 andrà in onda venerdì 4 dicembre su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, confermato anche nel ruolo di direttore artistico della manifestazione.

A causa dei lavori di ristrutturazione che interessano il Cinema-Teatro Antoniano di Bologna, la serata si svolgerà eccezionalmente dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Sul palco saliranno i piccoli interpreti delle 14 canzoni finaliste, accompagnati come sempre dal celebre Piccolo Coro dell'Antoniano.

La manifestazione manterrà comunque intatto il proprio spirito, unendo musica, divertimento e i valori che l'hanno resa uno degli appuntamenti più amati della televisione italiana.

Zecchino d'Oro 2026: chi sono gli ospiti della giuria VIP

Tra le anticipazioni più attese della finale figurano i nomi dei componenti della giuria VIP.

A valutare le canzoni in gara saranno Serena Rossi, Matilde Gioli, Anna Tatangelo, Cristina D'Avena, Carolina Rey, Gabriele Cirilli, Flavio Insinna e Sal Da Vinci.

Un gruppo composto da artisti, conduttori, attori e cantanti provenienti da mondi diversi dello spettacolo italiano, scelti per offrire sensibilità e competenze differenti nella valutazione delle esibizioni.

La presenza di volti molto amati dal pubblico rende ancora più prestigiosa la serata che decreterà il vincitore della 69esima edizione dello Zecchino d'Oro.

Decisivo anche il voto dei bambini

Come da tradizione, il risultato finale non dipenderà esclusivamente dalla giuria VIP.

Accanto ai personaggi dello spettacolo ci sarà infatti una giuria composta da 50 bambine e bambini, chiamati a esprimere il proprio giudizio sulle canzoni in gara. Un elemento che da sempre rappresenta una delle caratteristiche distintive della manifestazione.

Sarà quindi il voto combinato delle due giurie a stabilire quale tra i 14 brani finalisti conquisterà la vittoria finale.

Tra musica, emozioni e spettacolo, la finale dello Zecchino d'Oro 2026 si prepara così a regalare una serata speciale a tutta la famiglia, confermando una tradizione che continua a coinvolgere generazioni di telespettatori.