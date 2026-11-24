OK il prezzo è giusto Ilary Blasi riporta in tv OK il prezzo è giusto!: quando inizia il game show di Canale 5

OK il prezzo è giusto! torna su Canale 5 dal 7 dicembre con Ilary Blasi alla conduzione. Ecco quando va in onda e come funziona lo storico game show.

Uno dei game show più amati della televisione italiana è pronto a tornare. OK il prezzo è giusto! farà il suo ritorno su Canale 5 da lunedì 7 dicembre con una nuova edizione affidata alla conduzione di Ilary Blasi. Lo storico programma entrerà nella fascia preserale e accompagnerà il pubblico tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, riportando sul piccolo schermo un format che ha segnato la storia della tv italiana.

Tra celebri frasi entrate nell'immaginario collettivo, premi da conquistare e sfide basate sull'intuizione, il programma si prepara a conquistare una nuova generazione di telespettatori senza rinunciare agli elementi che ne hanno decretato il successo.

Quando debutta la nuova edizione? Come funziona il celebre game show? E cosa porterà Ilary Blasi in questa nuova avventura televisiva?

OK il prezzo è giusto!: quando inizia la nuova edizione

L'appuntamento con OK il prezzo è giusto! è fissato per lunedì 7 dicembre nel preserale di Canale 5. Il programma andrà in onda quotidianamente, dal lunedì alla domenica, riportando in tv uno dei titoli più popolari della storia dell'intrattenimento italiano.

A guidare la trasmissione sarà Ilary Blasi, chiamata a raccogliere l'eredità di uno show che per anni ha fatto divertire milioni di telespettatori. La nuova conduttrice porterà il suo stile ironico e spontaneo in un format che punta a unire tradizione e modernità.

Come funziona il game show che ha fatto la storia della tv

Il meccanismo di OK il prezzo è giusto! rimane quello che ha reso celebre il programma nel corso degli anni. I concorrenti devono indovinare il prezzo esatto di prodotti e premi di ogni tipo, dagli oggetti di uso quotidiano agli articoli tecnologici, passando per automobili e premi di alto valore.

La semplicità del gioco è uno dei suoi principali punti di forza. Anche il pubblico da casa può mettersi alla prova cercando di indovinare il prezzo corretto prima dei concorrenti in studio, partecipando emotivamente alle varie sfide.

Tra suspense, emozione e colpi di scena, ogni puntata si trasforma così in un gioco condiviso tra studio televisivo e telespettatori.

Ilary Blasi raccoglie l'eredità di uno dei programmi più amati

Il ritorno di OK il prezzo è giusto! punta a riportare in tv un format che ha lasciato il segno nella memoria collettiva degli italiani. Espressioni come "100, 100, 100!" e il celebre "Apriti, Sesamo!" sono ancora oggi ricordate da chi ha seguito il programma nel corso degli anni.

La missione della nuova edizione sarà quella di conservare lo spirito originale dello show, mantenendo la sua forte componente di partecipazione e intrattenimento, ma adattandolo ai gusti del pubblico contemporaneo.

Con l'arrivo di Ilary Blasi, Canale 5 scommette dunque sul ritorno di un marchio storico della televisione italiana, pronto a riconquistare il pubblico del preserale con una formula semplice, coinvolgente e capace di mettere tutti alla prova.