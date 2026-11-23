Lo Stato delle Cose, anticipazioni e ospiti 23 novembre Lo Stato delle Cose, anticipazioni 23 novembre: Francesca Fagnani ospite, focus su Gianni De Gennaro e Garlasco

Le anticipazioni de Lo Stato delle Cose del 23 novembre. Ospite Francesca Fagnani, mentre Massimo Giletti approfondisce i casi Gianni De Gennaro e Garlasco.

Nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti, in onda lunedì 23 novembre in prima serata su Rai 3. La trasmissione tornerà ad affrontare alcuni dei fatti di cronaca più discussi degli ultimi giorni, senza rinunciare agli ospiti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Tra i momenti più attesi della serata ci sarà l'intervista a Francesca Fagnani, pronta a presentare il ritorno di Belve su Rai 2. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla morte dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro e agli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Caltanissetta. Proseguirà anche il racconto del delitto di Garlasco, con nuovi confronti tra protagonisti e legali.

Cosa racconterà Francesca Fagnani? Quali temi verranno affrontati sul caso Gianni De Gennaro? E quali novità emergeranno dall'approfondimento dedicato al delitto di Garlasco?

Lo Stato delle Cose: Francesca Fagnani presenta il ritorno di Belve

Ad aprire la puntata sarà Francesca Fagnani, protagonista di una lunga intervista con Massimo Giletti. La giornalista parlerà del ritorno di Belve, uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, tornato in prima serata su Rai 2.

Nel corso dell'incontro verranno affrontati i temi che hanno contribuito al successo del format, dalle interviste senza filtri ai personaggi più attesi della nuova stagione. L'ospitata rappresenterà anche l'occasione per raccontare il lavoro dietro uno dei programmi più apprezzati dal pubblico e dalla critica.

Lo Stato delle Cose: il caso Gianni De Gennaro al centro della puntata

La trasmissione dedicherà poi un ampio approfondimento alla vicenda che ha coinvolto Gianni De Gennaro, storico ex capo della Polizia e già direttore dei Servizi segreti.

Dopo la notizia della sua morte, l'attenzione si concentrerà sugli sviluppi dell'inchiesta aperta dalla Procura di Caltanissetta nell'ambito delle indagini sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D'Amelio. Il programma analizzerà i principali elementi contestati dagli inquirenti e ripercorrerà una vicenda che ha avuto un forte impatto sull'opinione pubblica.

L'approfondimento proverà inoltre a ricostruire le ultime settimane vissute dall'ex prefetto, figura che per decenni ha occupato ruoli centrali nelle istituzioni italiane.

Nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco

Spazio anche a uno dei casi di cronaca che continua a far discutere il Paese: il delitto di Garlasco.

Al centro del confronto ci saranno ancora una volta le posizioni di Andrea Sempio e Alberto Stasi, i cui percorsi giudiziari continuano a intrecciarsi. In studio arriveranno i rispettivi avvocati, Angela Taccia e Antonio De Rensis, chiamati a commentare gli ultimi sviluppi dell'inchiesta.

La puntata approfondirà inoltre le criticità emerse nelle prime indagini del 2007 grazie all'intervento dell'allora comandante dei carabinieri di Vigevano, Gennaro Cassese. Prevista anche l'intervista all'ex maggiore Maurizio Pappalardo, coinvolto in uno dei filoni investigativi collegati al fascicolo aperto su Andrea Sempio nel 2017.

A commentare i diversi aspetti del caso sarà presente in studio anche Pino Rinaldi, giornalista e conduttore di Ignoto X, che contribuirà ad analizzare uno dei gialli più discussi della cronaca italiana.