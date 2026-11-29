Chi è Marta Guidarelli, la moglie di Luca Parmitano: carriera, studi e la scelta di lasciare tutto per amore

Chi è Marta Guidarelli? Dalla carriera manageriale nelle multinazionali al trasferimento negli Stati Uniti con Luca Parmitano. Studi, lavoro e vita privata della psicologa del lavoro.

Negli ultimi anni il nome di Marta Guidarelli è diventato sempre più noto anche al grande pubblico grazie alla relazione con l'astronauta Luca Parmitano, ma il suo percorso professionale racconta una storia ben più ampia. Psicologa del lavoro, manager delle risorse umane e professionista con oltre vent'anni di esperienza in grandi multinazionali, Marta ha costruito una carriera ai vertici del settore HR prima di prendere una decisione destinata a cambiare la sua vita.

Dopo anni trascorsi in importanti realtà internazionali, ha scelto infatti di trasferirsi negli Stati Uniti insieme al marito, mettendo temporaneamente in pausa il proprio percorso professionale per investire sulla famiglia e sulla formazione. Una scelta che lei stessa non considera una rinuncia, ma una nuova fase di crescita personale.

Chi è Marta Guidarelli? Quale carriera ha costruito prima del trasferimento negli Stati Uniti? E perché ha deciso di lasciare il suo ruolo manageriale per seguire Luca Parmitano?

Chi è Marta Guidarelli e quale carriera ha costruito

Marta Guidarelli è una psicologa del lavoro con una lunga esperienza nel settore delle risorse umane. Dopo la laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni conseguita alla Sapienza di Roma, ha sviluppato la propria carriera all'interno di importanti aziende internazionali.

Nel corso degli anni ha lavorato per realtà come Barilla, Vodafone, Unilever, Emilio Pucci e Campari Group, dove ha ricoperto anche il ruolo di Global HR Operations Director. Un percorso professionale che le ha consentito di maturare competenze nella gestione delle persone, nell'organizzazione aziendale e nei processi internazionali legati alle risorse umane.

Parallelamente all'attività manageriale ha svolto anche altre esperienze professionali, tra cui quella di co-fondatrice del progetto musicale Rockin'1000, iniziativa che ha ottenuto grande visibilità anche a livello internazionale.

Marta Guidarelli e la scelta di trasferirsi negli Stati Uniti

Nel 2023 Luca Parmitano è stato trasferito a Houston per svolgere la propria attività presso il Johnson Space Center della NASA. Per diverso tempo la coppia ha cercato di gestire una relazione a distanza, ma vivere tra due continenti differenti è diventato sempre più complicato.

Per questo motivo Marta Guidarelli ha deciso di mettere in pausa la propria carriera dirigenziale e trasferirsi negli Stati Uniti insieme al marito. Una scelta che ha raccontato apertamente, spiegando come non sia stata una rinuncia imposta, ma una decisione condivisa per dare priorità al progetto di vita della coppia.

Nelle sue riflessioni ha sottolineato come la società spesso consideri il successo professionale l'unica misura del valore personale, mentre anche famiglia, relazioni e benessere emotivo meritano lo stesso spazio e la stessa dignità.

Vita privata, studi e il matrimonio con Luca Parmitano

Marta Guidarelli e Luca Parmitano si sono conosciuti nel 2016 e hanno costruito nel tempo una relazione che li ha portati al matrimonio celebrato in Sicilia nel giugno 2023.

Dopo il trasferimento negli Stati Uniti, Marta ha scelto di investire il proprio tempo anche nella formazione, intraprendendo un nuovo percorso universitario in Economia con un focus sulle relazioni di lavoro. Un modo per continuare a sviluppare competenze professionali e prepararsi alle nuove opportunità che arriveranno in futuro.

La sua storia rappresenta un esempio di come le carriere moderne possano essere meno lineari rispetto al passato. Per Marta Guidarelli, infatti, il successo non coincide esclusivamente con il ruolo professionale ricoperto, ma anche con la libertà di scegliere quale direzione dare alla propria vita nei diversi momenti del percorso personale e lavorativo.