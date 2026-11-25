Ore 14 Sera Ore 14 Sera, ospiti e temi del 26 novembre: focus sui casi Garlasco e Yara Gambirasio

Ore 14 Sera torna il 26 novembre su Rai 2 con Salvo Sottile. Al centro della puntata i casi Garlasco e Yara Gambirasio, nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

Nuovo appuntamento con Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile, in onda giovedì 26 novembre in prima serata su Rai 2. La trasmissione proporrà una puntata speciale che intreccia cronaca, inchieste e riflessioni dedicate alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Al centro della serata ci saranno due casi che hanno profondamente segnato la cronaca italiana: il delitto di Garlasco e la vicenda di Yara Gambirasio. Tra testimonianze, documenti e analisi, il programma proverà a fare luce sugli aspetti che continuano ad alimentare il dibattito pubblico.

Quali temi verranno affrontati sul caso Garlasco? Cosa emergerà dal nuovo approfondimento dedicato a Yara Gambirasio? E chi saranno gli ospiti presenti in studio?

Il caso Yara Gambirasio torna al centro del dibattito di Ore 14 Sera

Nel corso della puntata, Ore 14 Sera tornerà ad analizzare uno dei casi più discussi degli ultimi anni, quello di Yara Gambirasio.

La trasmissione ripercorrerà alcuni degli elementi che continuano ad alimentare il confronto pubblico attorno alla vicenda, soffermandosi sugli interrogativi che ancora oggi vengono sollevati da osservatori, esperti e opinionisti. L'obiettivo sarà quello di offrire ai telespettatori una ricostruzione approfondita della storia attraverso testimonianze e contributi dedicati.

Il tema sarà affrontato anche alla luce del significato simbolico che la puntata assume nel contesto della lotta contro ogni forma di violenza sulle donne.

Garlasco, documenti esclusivi e nuove analisi

Ampio spazio sarà dedicato anche al delitto di Garlasco, una vicenda che continua a far discutere nonostante il trascorrere degli anni.

Durante la serata interverrà per la prima volta a Ore 14 Sera Francesca Bugamelli, conosciuta sul web come Bugalalla Crime, volto molto seguito dagli appassionati di cronaca e true crime. La content creator porterà in trasmissione documenti esclusivi e il proprio punto di vista sul caso, offrendo ulteriori spunti di riflessione.

L'approfondimento affronterà inoltre le diverse interpretazioni emerse nel tempo e gli aspetti investigativi che continuano a suscitare interesse nell'opinione pubblica.

Gli ospiti della puntata di Ore 14 Sera con Salvo Sottile

Per discutere i temi al centro della serata, Salvo Sottile accoglierà in studio numerosi ospiti provenienti dal mondo del giornalismo, della giustizia e della televisione.

Tra i protagonisti della puntata ci saranno Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo, Stefano Tura, Fabrizio Capecelatro, l'avvocata Alessia Pontenani, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, Francesca Bugamelli, Barbara De Rossi, l'ex magistrata Simonetta Matone e l'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi.

Con il suo mix di cronaca, testimonianze e approfondimenti, Ore 14 Sera proporrà una serata dedicata a casi che continuano a interrogare il Paese, mantenendo alta l'attenzione sul tema della giustizia e della violenza contro le donne.