My Sweet Lie My Sweet Lie, anticipazioni 30 novembre-4 dicembre: Nejat organizza un matrimonio a sorpresa per Suna

My Sweet Lie anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre: Nejat organizza un matrimonio a sorpresa per Suna, mentre Serkan scopre di essere ancora innamorato di Burcu.

Nuovi colpi di scena nelle puntate di My Sweet Lie, la soap turca disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Le anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre vedranno i protagonisti alle prese con importanti decisioni che potrebbero cambiare il corso delle loro vite.

Al centro della scena ci saranno soprattutto Nejat e Suna, protagonisti di un momento particolarmente romantico, mentre sul fronte giudiziario si apriranno nuovi scenari legati all'affidamento della piccola Kayra. Non mancheranno inoltre sorprese sentimentali e nuove tensioni che coinvolgeranno Serkan, Hande e Burcu.

Cosa ha organizzato Nejat per Suna? Riuscirà a ottenere l'affidamento di Kayra? E cosa succederà tra Serkan, Hande e Burcu nelle nuove puntate di My Sweet Lie?

My Sweet Lie: Nejat organizza un matrimonio a sorpresa per Suna

Le nuove puntate di My Sweet Lie saranno caratterizzate da un gesto romantico da parte di Nejat. Con l'aiuto di amici e familiari, l'uomo organizzerà infatti un matrimonio a sorpresa per Suna, deciso a regalarle un momento indimenticabile.

Subito dopo i festeggiamenti, però, arriveranno nuove preoccupazioni. Serkan rivelerà infatti di aver scoperto l'identità del socio occulto, mentre Nejat riceverà una telefonata da Hayri destinata a cambiare gli equilibri della situazione.

My Sweet Lie: Nejat lotta per ottenere l'affidamento di Kayra

Le anticipazioni di My Sweet Lie rivelano che Nejat continuerà a combattere per ottenere l'affidamento di Kayra.

Per raggiungere il suo obiettivo, però, avrà bisogno del sostegno di Rezzan. La donna sarà chiamata a testimoniare contro Aylin in tribunale, una scelta che inizialmente la metterà in difficoltà.

Dopo un periodo di riflessione e alcuni tentennamenti, Rezzan deciderà finalmente di collaborare e accetterà di testimoniare, offrendo così a Nejat un importante aiuto nella delicata battaglia legale.

Serkan bacia Hande ma pensa ancora a Burcu

Sul fronte sentimentale, le nuove puntate di My Sweet Lie porteranno importanti novità anche per Serkan.

L'uomo si lascerà andare e bacerà Hande, ma subito dopo capirà che i suoi sentimenti non sono cambiati come immaginava. Nonostante il momento condiviso con la ragazza, si renderà conto di essere ancora innamorato di Burcu.

Nel frattempo Suna dovrà fare i conti con la nuova casa. La donna faticherà ad ambientarsi nel nuovo ambiente e deciderà di intervenire personalmente, rivoluzionando completamente gli spazi domestici per renderli più vicini ai suoi gusti e alle sue esigenze.