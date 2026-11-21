Un Posto al Sole anticipazioni 30 novembre-4 dicembre Un Posto al Sole anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre: la decisione choc di Marina cambia tutto

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 30 novembre al 4 dicembre. Marina sconvolge Roberto Ferri con una confessione e prende una decisione destinata a cambiare gli equilibri della soap.

Settimana ricca di tensione e colpi di scena nelle nuove puntate di Un Posto al Sole in onda dal 30 novembre al 4 dicembre. Al centro della scena ci sarà ancora una volta Marina Giordano, alle prese con le conseguenze di una verità ormai impossibile da nascondere. Dopo aver confessato tutto a Roberto Ferri, la donna si ritroverà schiacciata dai sensi di colpa e pronta a compiere un gesto che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

Nel frattempo, anche gli altri protagonisti di Palazzo Palladini dovranno affrontare momenti complicati: Alberto Palladini metterà in difficoltà Silvia e Michele, Cristina vivrà un periodo difficile a scuola e Greta non riuscirà più a sopportare la situazione in cui si trova.

Cosa succederà a Marina? Come reagirà Roberto Ferri alla confessione? E quali altre sorprese attendono i protagonisti di Un Posto al Sole nelle puntate della prossima settimana?

Un Posto al Sole anticipazioni: Marina sconvolge Roberto Ferri dopo la confessione

Le prossime puntate della soap vedranno Roberto Ferri alle prese con una delle verità più difficili da accettare. Dopo la confessione di Marina, l'imprenditore si ritroverà infatti a riflettere sul futuro del loro rapporto e sulle conseguenze di quanto accaduto.

Marina continuerà a vivere giorni drammatici, tormentata dai sensi di colpa e dalla paura di perdere tutto. La PM Cimmino si mostrerà convinta della sua versione dei fatti sulla morte di Mori, ma questo non basterà a rasserenare la donna.

Le anticipazioni rivelano infatti che Marina arriverà a maturare una decisione choc che finirà per preoccupare profondamente Roberto. Una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri della coppia e avere ripercussioni importanti anche sugli altri abitanti di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole anticipazioni: Alberto mette nei guai Silvia e Michele

Sul fronte di Palazzo Palladini, Alberto tornerà a reclamare l'abitazione che ha acquistato, creando non pochi problemi a Silvia e Michele.

Con il contratto ormai scaduto, la coppia si ritroverà improvvisamente senza alcuna tutela e sarà costretta ad affrontare una situazione estremamente delicata. Alberto pretenderà che la casa venga liberata immediatamente, mettendo pressione sia a Renato sia ai due coniugi.

La vicenda rischierà di trasformarsi in uno scontro aperto, ma l'intervento di Niko potrebbe contribuire a stemperare gli animi. Grazie alla sua mediazione, Alberto mostrerà infatti un lato più conciliante, concedendo una tregua che permetterà momentaneamente a Silvia e Michele di tirare un sospiro di sollievo.

Cristina soffre a scuola e Greta è sempre più insofferente

Le nuove trame daranno spazio anche alle difficoltà di Cristina. La ragazza dovrà confrontarsi con le malelingue e i giudizi dei compagni di scuola, una situazione che finirà per metterla profondamente in crisi.

Le tensioni quotidiane diventeranno sempre più pesanti e renderanno complicata la sua permanenza nell'ambiente scolastico. Cristina si sentirà isolata e farà fatica a trovare la serenità necessaria per affrontare le giornate.

Parallelamente, anche Greta vivrà un periodo molto difficile. La donna non riuscirà più a tollerare la sua condizione e mostrerà un crescente malessere che potrebbe avere conseguenze importanti nelle prossime settimane.

Intanto Guido e Mariella si prepareranno a salutare il cagnolone che non può più restare a Palazzo Palladini. Quando tutto sembrerà ormai deciso, però, un sogno inatteso e una telefonata sorprenderanno i protagonisti, cambiando improvvisamente il destino dell'animale e regalando uno dei colpi di scena più inattesi della settimana.

Le nuove puntate di Un Posto al Sole si annunciano quindi particolarmente intense, con Marina pronta a catalizzare l'attenzione del pubblico grazie a una scelta che potrebbe davvero cambiare tutto.