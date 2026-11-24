Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip, sondaggio finale 30 novembre: Andreas Müller vola

Sondaggio Grande Fratello Vip 9 verso la finale del 30 novembre. Andreas Müller è nettamente avanti su Alessandro Roncaccia nella corsa all'ultimo posto disponibile.

La finale del Grande Fratello Vip 9 è ormai alle porte e il pubblico è chiamato a decidere chi conquisterà l'ultimo posto disponibile tra i finalisti. Dopo una puntata caratterizzata da eliminazioni, televoti flash e colpi di scena, il reality condotto da Ilary Blasi ha aperto una nuova votazione che vede protagonisti Andreas Müller e Alessandro Roncaccia.

A pochi giorni dall'appuntamento conclusivo del 30 novembre, i sondaggi online stanno già fornendo un'indicazione piuttosto chiara sulle preferenze dei telespettatori. Uno dei due concorrenti sembra infatti avere un vantaggio molto consistente sull'altro.

Chi è in vantaggio nel sondaggio? Chi potrebbe diventare il quinto finalista del Grande Fratello Vip 9? E cosa dicono le prime percentuali raccolte sul web?

Grande Fratello Vip 9: Andreas Müller e Alessandro Roncaccia si sfidano per la finale

Nel corso dell'ultima puntata, dopo l'elezione di Federica Morello come quarta finalista, si è aperta una nuova sfida decisiva per assegnare l'ultimo posto disponibile nella finale del reality.

A contendersi il pass saranno Andreas Müller e Alessandro Roncaccia, due concorrenti che hanno vissuto percorsi molto diversi all'interno della Casa ma che ora si trovano davanti alla stessa possibilità: raggiungere gli altri finalisti e giocarsi la vittoria del programma.

Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decretare il nome del concorrente che potrà continuare la propria avventura fino all'ultima puntata.

Grande Fratello Vip 9: il sondaggio premia Andreas Müller

Secondo uno dei primi sondaggi online dedicati alla sfida tra i due concorrenti, il risultato appare al momento piuttosto netto.

Andreas Müller raccoglie infatti il 70,44% delle preferenze, mentre Alessandro Roncaccia si ferma al 29,56%. Il distacco supera quindi i quaranta punti percentuali e, qualora queste indicazioni venissero confermate dal televoto ufficiale, Andreas partirebbe da una posizione decisamente favorevole.

Si tratta tuttavia di rilevazioni non ufficiali che fotografano soltanto l'orientamento di una parte del pubblico e che potrebbero cambiare nelle ore precedenti alla chiusura della votazione.

Chi diventerà il quinto finalista?

La risposta definitiva arriverà soltanto durante la finale del 30 novembre, quando verrà comunicato il verdetto ufficiale del televoto.

Al momento Andreas Müller sembra essere il favorito per conquistare l'ultimo posto disponibile, ma Alessandro Roncaccia può ancora contare sul sostegno dei suoi fan e tentare una rimonta nelle ultime ore di votazione.

Quel che è certo è che il pubblico sarà determinante per completare il gruppo dei finalisti del Grande Fratello Vip 9, in attesa di scoprire chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria finale di questa edizione.