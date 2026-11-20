La Volta Buona, anticipazioni dal 23 al 27 novembre La Volta Buona, anticipazioni dal 23 al 27 novembre: il caso Mariotto e le iniezioni dimagranti

Le anticipazioni de La Volta Buona dal 23 al 27 novembre. Caterina Balivo torna sul caso Mariotto-D'Urso e approfondisce il boom delle iniezioni dimagranti.

Nuova settimana ricca di attualità, spettacolo e approfondimenti per La Volta Buona, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Da lunedì 23 a venerdì 27 novembre, il talk tornerà a occuparsi dei temi più discussi del momento, alternando cronaca, salute, costume e televisione.

Tra gli argomenti che promettono di accendere il dibattito ci sono le polemiche legate al cosiddetto "profumo-gate" tra Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso, il fenomeno delle iniezioni dimagranti sempre più richieste, le truffe che colpiscono migliaia di italiani e le storie di chi ha dovuto ricostruire la propria vita dopo tradimenti e delusioni.

Di cosa si parlerà nelle nuove puntate de La Volta Buona? Quali temi affronterà Caterina Balivo durante la settimana? E quali protagonisti arriveranno in studio per commentare i fatti più discussi del momento?

Il caso Mariotto-D'Urso torna protagonista a La Volta Buona

Anche nella settimana dal 23 al 27 novembre si continuerà a parlare del caso che ha animato il mondo di Ballando con le Stelle.

Nel salotto di Caterina Balivo si tornerà infatti sul cosiddetto "profumo-gate", la vicenda che ha visto protagonisti Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso e che continua a dividere pubblico, addetti ai lavori e protagonisti del programma.

Come accade ormai abitualmente, non mancheranno concorrenti, ballerini, maestri e protagonisti dello show di Rai 1, pronti a commentare esibizioni, polemiche e retroscena della gara condotta da Milly Carlucci.

Truffe, tradimenti e storie di rinascita a La Volta Buona

Tra i temi centrali della settimana ci saranno anche le truffe, affrontate attraverso testimonianze dirette, casi di cronaca e il contributo di esperti chiamati ad aiutare il pubblico a riconoscere i principali segnali di allarme.

Il programma dedicherà inoltre spazio alle relazioni sentimentali e familiari, con racconti di persone che hanno vissuto tradimenti, separazioni e profonde delusioni personali.

Attraverso le loro testimonianze verranno raccontati percorsi di ricostruzione e rinascita, offrendo al pubblico storie nelle quali potersi riconoscere e dalle quali trarre spunti di riflessione.

Boom di iniezioni dimagranti e focus sulla longevità

La salute sarà uno degli argomenti più discussi delle prossime puntate.

Gli esperti analizzeranno il crescente ricorso alle cosiddette iniezioni dimagranti, farmaci sempre più richiesti da chi desidera perdere peso rapidamente. Il confronto si concentrerà sui possibili benefici, ma anche sui rischi legati all'abuso o all'utilizzo improprio di questi trattamenti.

Partendo dai recenti sequestri effettuati in alcuni centri di medicina estetica non in regola, si parlerà inoltre di sicurezza, controlli e verifiche da effettuare prima di sottoporsi a interventi o trattamenti estetici.

Spazio infine al tema della longevità, con le testimonianze di ospiti ultracentenari che racconteranno le proprie abitudini quotidiane, i segreti del loro stile di vita e le esperienze accumulate nel corso degli anni.

L'appuntamento con La Volta Buona è in programma da lunedì 23 a venerdì 27 novembre alle ore 14:05 su Rai 1.