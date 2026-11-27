Lisa Bassi, chi è la modella da 150 mila follower che puntava a Ok, il Prezzo è Giusto

Chi è Lisa Bassi? Tutto sulla modella e content creator da oltre 150 mila follower che era tra i nomi accostati a Ok, il Prezzo è Giusto prima delle scelte definitive del cast.

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane attorno alla nuova edizione di Ok, il Prezzo è Giusto c'è stato anche quello di Lisa Bassi, modella e content creator che sembrava destinata a entrare nel cast del celebre game show condotto da Ilary Blasi. Alla fine le scelte della produzione avrebbero seguito una strada diversa, ma l'attenzione del pubblico si è comunque concentrata su una delle candidate più chiacchierate prima del debutto del programma.

Volto molto seguito sui social, Lisa Bassi rappresenta uno di quei profili che le reti televisive stanno osservando con sempre maggiore interesse, alla ricerca di nuove personalità capaci di conquistare anche il pubblico più giovane. La curiosità attorno al suo nome è aumentata proprio dopo le indiscrezioni legate al programma di Canale 5.

Chi è Lisa Bassi? Di cosa si occupa oggi? E perché il suo nome è stato accostato a Ok, il Prezzo è Giusto?

Lisa Bassi: la carriera tra moda e social network

Lisa Bassi lavora come modella e content creator e negli ultimi anni ha costruito una presenza significativa nel mondo digitale.

Su Instagram può contare su una community di oltre 150 mila follower, numeri che le hanno permesso di collaborare con diversi brand e di consolidare la propria attività nel settore della moda e della comunicazione online.

Per quanto riguarda la sua formazione e la sua vita privata, al momento sono poche le informazioni pubblicamente disponibili. Proprio questa caratteristica contribuisce a renderla un volto nuovo e ancora poco conosciuto dal pubblico televisivo.

Lisa Bassi e il nome accostato a Ok, il Prezzo è Giusto

Nelle settimane precedenti al debutto del game show, Lisa Bassi era stata indicata tra le possibili figure destinate ad affiancare Ilary Blasi nella nuova edizione di Ok, il Prezzo è Giusto.

Le indiscrezioni la collocavano tra le candidate più vicine all'ingresso nel cast. Successivamente, però, la produzione avrebbe rivisto le proprie scelte, orientandosi verso una configurazione diversa e portando all'ingresso di altri volti.

La vicenda ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla modella, che si è ritrovata al centro delle conversazioni degli appassionati di televisione e degli utenti dei social.

Lisa Bassi e il sogno della televisione

Pur non essendo arrivata nel cast del programma, Lisa Bassi resta uno dei nomi che hanno attirato maggiore curiosità nelle settimane che hanno preceduto il ritorno dello storico game show.

La sua attività continua a svilupparsi tra moda, contenuti digitali e collaborazioni professionali, ma l'interesse suscitato dal suo nome dimostra come il pubblico sia sempre più attento ai nuovi volti provenienti dal mondo dei social.

L'esperienza legata a Ok, il Prezzo è Giusto potrebbe rappresentare soltanto una tappa di passaggio verso future opportunità televisive. Per una figura giovane e già molto seguita online, il piccolo schermo potrebbe infatti rappresentare il naturale passo successivo di un percorso professionale ancora in piena evoluzione.