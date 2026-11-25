Verissimo Verissimo, anticipazioni 28 e 29 novembre: ecco gli ospiti di Silvia Toffanin

Verissimo torna nel weekend del 28 e 29 novembre su Canale 5. Ecco gli ospiti annunciati per le nuove puntate del talk show condotto da Silvia Toffanin.

Nuovo fine settimana in compagnia di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Anche per le puntate in programma sabato 28 e domenica 29 novembre, il salotto televisivo accoglierà volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, pronti a raccontarsi tra carriera, esperienze personali e nuovi progetti.

Al momento sono stati annunciati i primi ospiti che prenderanno parte alle due puntate del weekend. Come spesso accade per il programma, l'elenco potrebbe tuttavia essere aggiornato nelle prossime ore con nuovi nomi e ulteriori sorprese.

Chi saranno gli ospiti di Verissimo? Quali protagonisti arriveranno nello studio di Silvia Toffanin? E quali novità potrebbero essere annunciate prima della messa in onda?

Verissimo, anticipazioni 28 novembre: gli ospiti del sabato

La puntata di sabato 28 novembre, in onda dalle 16.30 su Canale 5, vedrà tra gli ospiti Piera Meloni e Alessandro Varsi, entrambi reduci dall'esperienza al Grande Fratello Vip 9.

I due ex concorrenti ripercorreranno il loro percorso all'interno del reality e potrebbero raccontare emozioni, rapporti costruiti nella Casa e progetti per il futuro dopo la conclusione dell'avventura televisiva.

Al momento questi sono i nomi annunciati per la puntata di sabato, ma la lista degli ospiti resta in aggiornamento e non si escludono ulteriori presenze in studio.

Verissimo, anticipazioni 29 novembre

Per la puntata di domenica 29 novembre, in programma dalle 15.45, è stato invece annunciato Rudy Zerbi, tra i professori più popolari di Amici.

Nel corso dell'intervista, il volto storico del talent show di Maria De Filippi potrebbe affrontare temi legati alla nuova edizione del programma, oltre a raccontare aspetti della sua vita professionale e personale.

Anche in questo caso l'elenco degli ospiti è da considerarsi provvisorio e potrebbe essere arricchito da ulteriori annunci nei prossimi giorni.

Dove vedere Verissimo in tv e streaming

Le nuove puntate di Verissimo andranno in onda come sempre su Canale 5 nel weekend del 28 e 29 novembre.

Il programma sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, consentendo ai telespettatori di recuperare le interviste e i momenti più significativi della trasmissione.

Gli ospiti annunciati sono al momento in aggiornamento e la produzione potrebbe comunicare ulteriori presenze nelle ore che precedono la messa in onda delle due puntate.