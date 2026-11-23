La Porta Magica, anticipazioni dal 23 al 27 novembre La Porta Magica, anticipazioni dal 23 al 27 novembre: da Loredana Errore al gender reveal emozionante

Le anticipazioni de La Porta Magica dal 23 al 27 novembre con Andrea Delogu. Ospiti Loredana Errore, Rebecca De Pasquale e tante storie di rinascita e cambiamento.

Nuova settimana ricca di emozioni per La Porta Magica, il programma condotto da Andrea Delogu in onda su Rai 2 dal 23 al 27 novembre alle 17.00. Il format continuerà a raccontare storie di cambiamento, rinascita e coraggio, dando voce a persone accomunate dalla voglia di ricominciare dopo momenti difficili.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà anche Loredana Errore, pronta a raccontare il percorso che l'ha riportata sul palco dopo il grave incidente che ha segnato la sua vita. Non mancheranno storie di dolore trasformato in forza, percorsi di affermazione personale e un nuovo attesissimo gender reveal che regalerà emozioni al pubblico.

Chi saranno i protagonisti delle nuove puntate? Quali storie commuoveranno il pubblico di Andrea Delogu? E chi scoprirà il sesso del proprio bambino nello studio de La Porta Magica?

La Porta Magica: Loredana Errore racconta la sua rinascita

La settimana si aprirà lunedì 23 novembre con la storia di Rachele, impegnata nella ricerca dell'abito da sposa perfetto. A seguire sarà protagonista Loredana Errore, la cantante diventata famosa grazie ad Amici, che ripercorrerà il difficile percorso affrontato dopo il grave incidente che l'ha costretta a una lunga riabilitazione.

Martedì spazio a Magda Mancuso, che racconterà il forte legame con la sorella gemella Fiorella e il dolore vissuto dopo la sua scomparsa. In studio arriverà anche Eleonora, ex manager che ha rivoluzionato la propria vita per salvare la storica attività di famiglia, diventando l'unica arrotina donna di Roma.

La Porta Magica: le storie contro la violenza e il percorso di Rebecca

La puntata del 25 novembre sarà dedicata alla storia di Giovanna Cardile, sopravvissuta da bambina a una tragedia familiare e oggi impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne interverrà anche l'avvocata Federica Candelise, mentre non mancherà un momento più leggero con Federica Cifola, pronta a chiedere simbolicamente di sostituire Andrea Delogu alla conduzione.

Giovedì toccherà invece a Rebecca De Pasquale, che racconterà il proprio percorso personale e la scelta di intraprendere la transizione di genere. Nel corso della puntata chiederà al programma un nuovo look ispirato a uno stile elegante e vintage. Sarà presente anche Roberta, cantante lirica che condividerà la sua esperienza di vita con il diabete di tipo 1 e riceverà una sorpresa speciale dalla nonna.

Arriva un nuovo emozionante gender reveal

La settimana si concluderà venerdì 27 novembre con uno dei momenti più amati dal pubblico del programma: il gender reveal.

Protagonisti saranno Roberta e Lorenzo, una coppia che dopo un periodo di separazione è riuscita a ritrovarsi e a costruire un progetto di vita insieme. Nello studio de La Porta Magica scopriranno finalmente se il bambino in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia.

Nella stessa puntata spazio anche alla storia di Sara, una giovane donna che convive con la narcolessia e che ogni giorno affronta le sfide di una patologia ancora poco conosciuta, cercando di vivere con determinazione la propria quotidianità.